Ракетний удар по 'лігву' ФСБ: на Херсонщині знищили базу окупантів РФ

У захопленому російськими окупантами Залізному Порту на півдні Херсонської області ракетним ударом знищено готель Solemar, в якому розміщувалися окупанти.
В Мережі вже опубліковані кадри наслідків потужної "бавовни".
Кадри з місця подій опублікували в четвер, 15 грудня, в соцмережах. На відео видно наслідки ракетного удару.
Відзначимо, що в результаті атаки верхні поверхи будівлі були повністю зруйновані.
За даними обізнаних джерел, в готелі Solemar розташовувалися співробітники ФСБ Росії.
Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявляв, що після звільнення Херсонської області ЗСУ можуть перейти в наступ на запорізькому напрямку. За його словами, українській армії потрібно накопичувати сили для подальшого наступу.
У Генштабі повідомляли, що окупанти РФ у Запорізькій області готуються до наступу ЗСУ на свої захоплені позиції і зміцнюють оборону. Споруди зводяться в спішному темпі.
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