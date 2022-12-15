Ракетний удар по 'лігву' ФСБ: на Херсонщині знищили базу окупантів РФ

В результаті атаки верхні поверхи будівлі готелю Solemar були повністю зруйновані.

Окупантам прилетіло на Херсонщині / скріншот

У захопленому російськими окупантами Залізному Порту на півдні Херсонської області ракетним ударом знищено готель Solemar, в якому розміщувалися окупанти.

В Мережі вже опубліковані кадри наслідків потужної "бавовни".

Кадри з місця подій опублікували в четвер, 15 грудня, в соцмережах. На відео видно наслідки ракетного удару.

Відзначимо, що в результаті атаки верхні поверхи будівлі були повністю зруйновані.

За даними обізнаних джерел, в готелі Solemar розташовувалися співробітники ФСБ Росії.

/ Скріншот

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявляв, що після звільнення Херсонської області ЗСУ можуть перейти в наступ на запорізькому напрямку. За його словами, українській армії потрібно накопичувати сили для подальшого наступу.

У Генштабі повідомляли, що окупанти РФ у Запорізькій області готуються до наступу ЗСУ на свої захоплені позиції і зміцнюють оборону. Споруди зводяться в спішному темпі.

Читайте більше: