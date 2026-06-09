Ворог поцілив в житлові квартали, є загиблі: РФ масовано атакувала Харківщину

Окупанти поцілили у багатоповерхівки та комунальне підприємство, поранивши щонайменше десятьох харків'ян.

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Ворог атакував БпЛА кілька районів міста / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

Коротко:

Харків: масована атака БпЛА вночі 9 червня

Пожежі, є влучання в будинки

Понад 10 постраждалих і є загиблі в Чугуєві

Серія вибухів пролунала в Харкові в ніч на 9 червня — місто перебуває під масованою атакою ворожих ударних безпілотників, повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, ворог атакував дронами Шевченківський район, також зафіксовано влучання у Холодногірському районі. На місто прямувала велика група "шахедів", тому мешканців закликали бути максимально обережними.

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Унаслідок обстрілу в Харкові виникли пожежі у Шевченківському та Холодногірському районах. Також пошкоджено будівлю одного з комунальних підприємств міста, поранення отримав його працівник.

За попередньою інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, у Шевченківському районі також зафіксовано удар БпЛА в дах п’ятиповерхового будинку.

У місті спалахнули пожежі, на місцях влучань працюють усі екстрені служби.

Станом на 01:51, за інформацією міського голови Харкова, одне з влучань зафіксовано у багатоповерховий будинок у Шевченківському районі. Наразі відомо про щонайменше шістьох постраждалих у різних місцях ударів. Загалом їх близько десяти.

Оновлено 02:29. Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що наразі відомо про десятьох поранених унаслідок ворожої атаки на місто.

Оновлено 03:20. Кількість постраждалих унаслідок нічного обстрілу Харкова зросла до 15 осіб, повідомив міський голова. Олег Синєгубов уточнив, що серед тих, хто звернувся по медичну допомогу, є троє дітей, зокрема однорічний хлопчик. Також троє жінок госпіталізовано.

Шахед / Інфографіка: Главред

Наслідки атаки на Чугуєв

Крім того, ворог завдав ударів по місту Чугуїв. Станом на 02:10 За уточненою інформацією начальника харківської ОВА внаслідок ворожих ударів в Чугуєві загинули 70-річний чоловік, 70-річна жінка та 56-річний чоловік. Ще один — 34-річний чоловік — зазнав гострої реакції на стрес.

Наслідки атаки на Чугуєв / Фото: Харківська ОВА

Оновлено о 02:37: Нажаль внаслідок ворожого удару в Чугуєві загинула 22-річна жінка, повідомив Олег Синєгубов.

Також місті спалахнули пожежі, пошкоджені цивільні автомобілі, багатоквартирні та приватні будинки. На місцях влучань працюють усі екстрені служби.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, вранці 8 червня російські окупанти атакували "Шахедами" Конотоп у Сумській області. Кілька безпілотників завдали удару по житловому сектору міста.

Також у неділю, 7 червня, російські окупаційні війська завдали ударів по Запорізькому району та самому Запоріжжю. Внаслідок атаки керованими авіабомбами по селищу Балабине загинули люди, ще кілька осіб отримали поранення. Також окупанти атакували Запоріжжя FPV-дроном, через що постраждав чоловік та виникла пожежа.

Крім того, російська окупаційна армія атакувала Одесу та область. Є руйнування цивільної та енергетичної інфраструктури, постраждали люди. Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, в Одесі на зупинці громадського транспорту постраждали три людини. Стан двох із них медики оцінюють як важкий.

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Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

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