Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Ворог поцілив в житлові квартали, є загиблі: РФ масовано атакувала Харківщину

Руслан Іваненко
9 червня 2026, 01:40оновлено 9 червня, 03:27
google news Підпишіться
на нас в Google
Окупанти поцілили у багатоповерхівки та комунальне підприємство, поранивши щонайменше десятьох харків'ян.
Ворог поцілив в житлові квартали, є загиблі: РФ масовано атакувала Харківщину
Ворог атакував БпЛА кілька районів міста / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

Коротко:

  • Харків: масована атака БпЛА вночі 9 червня
  • Пожежі, є влучання в будинки
  • Понад 10 постраждалих і є загиблі в Чугуєві

Серія вибухів пролунала в Харкові в ніч на 9 червня — місто перебуває під масованою атакою ворожих ударних безпілотників, повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, ворог атакував дронами Шевченківський район, також зафіксовано влучання у Холодногірському районі. На місто прямувала велика група "шахедів", тому мешканців закликали бути максимально обережними.

відео дня

Унаслідок обстрілу в Харкові виникли пожежі у Шевченківському та Холодногірському районах. Також пошкоджено будівлю одного з комунальних підприємств міста, поранення отримав його працівник.

За попередньою інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, у Шевченківському районі також зафіксовано удар БпЛА в дах п’ятиповерхового будинку.

  • Наслідки ворожої атаки на Харків 9 червня 2026
    Наслідки ворожої атаки на Харків 9 червня 2026 Фото: Харківська ОВА
  • Наслідки ворожої атаки на Харків 9 червня 2026
    Наслідки ворожої атаки на Харків 9 червня 2026 Фото: Харківська ОВА
  • Наслідки ворожої атаки на Харків 9 червня 2026
    Наслідки ворожої атаки на Харків 9 червня 2026 Фото: Харківська ОВА
  • Наслідки ворожої атаки на Харків 9 червня 2026
    Наслідки ворожої атаки на Харків 9 червня 2026 Фото: Харківська ОВА
  • Наслідки ворожої атаки на Харків 9 червня 2026
    Наслідки ворожої атаки на Харків 9 червня 2026 Фото: Харківська ОВА

У місті спалахнули пожежі, на місцях влучань працюють усі екстрені служби.

Станом на 01:51, за інформацією міського голови Харкова, одне з влучань зафіксовано у багатоповерховий будинок у Шевченківському районі. Наразі відомо про щонайменше шістьох постраждалих у різних місцях ударів. Загалом їх близько десяти.

Оновлено 02:29. Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що наразі відомо про десятьох поранених унаслідок ворожої атаки на місто.

Оновлено 03:20. Кількість постраждалих унаслідок нічного обстрілу Харкова зросла до 15 осіб, повідомив міський голова. Олег Синєгубов уточнив, що серед тих, хто звернувся по медичну допомогу, є троє дітей, зокрема однорічний хлопчик. Також троє жінок госпіталізовано.

Ворог поцілив в житлові квартали, є загиблі: РФ масовано атакувала Харківщину
Шахед / Інфографіка: Главред

Наслідки атаки на Чугуєв

Крім того, ворог завдав ударів по місту Чугуїв. Станом на 02:10 За уточненою інформацією начальника харківської ОВА внаслідок ворожих ударів в Чугуєві загинули 70-річний чоловік, 70-річна жінка та 56-річний чоловік. Ще один — 34-річний чоловік — зазнав гострої реакції на стрес.

Наслідки атаки на Чугуєв
Наслідки атаки на Чугуєв / Фото: Харківська ОВА

Оновлено о 02:37: Нажаль внаслідок ворожого удару в Чугуєві загинула 22-річна жінка, повідомив Олег Синєгубов.

Також місті спалахнули пожежі, пошкоджені цивільні автомобілі, багатоквартирні та приватні будинки. На місцях влучань працюють усі екстрені служби.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, вранці 8 червня російські окупанти атакували "Шахедами" Конотоп у Сумській області. Кілька безпілотників завдали удару по житловому сектору міста.

Також у неділю, 7 червня, російські окупаційні війська завдали ударів по Запорізькому району та самому Запоріжжю. Внаслідок атаки керованими авіабомбами по селищу Балабине загинули люди, ще кілька осіб отримали поранення. Також окупанти атакували Запоріжжя FPV-дроном, через що постраждав чоловік та виникла пожежа.

Крім того, російська окупаційна армія атакувала Одесу та область. Є руйнування цивільної та енергетичної інфраструктури, постраждали люди. Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, в Одесі на зупинці громадського транспорту постраждали три людини. Стан двох із них медики оцінюють як важкий.

Читайте також:

Про персону: Ігор Терехов

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні новини Харкова новини України новини Чугуєва атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ворог поцілив в житлові квартали, є загиблі: РФ масовано атакувала Харківщину

Ворог поцілив в житлові квартали, є загиблі: РФ масовано атакувала Харківщину

01:40Війна
"Дадуть поштовх дипломатії": деталі розмови Зеленського з Віткоффом і Кушнером

"Дадуть поштовх дипломатії": деталі розмови Зеленського з Віткоффом і Кушнером

23:31Світ
У Санкт-Петербурзі вибухнув військовий завод "Арсенал": там масштабна пожежа

У Санкт-Петербурзі вибухнув військовий завод "Арсенал": там масштабна пожежа

21:25Світ
Реклама

Популярне

Більше
Землю накрила потужна магнітна буря: коли закінчиться 7-бальний шторм

Землю накрила потужна магнітна буря: коли закінчиться 7-бальний шторм

Для трьох знаків зодіаку починається особливий період: кому казково пощастить

Для трьох знаків зодіаку починається особливий період: кому казково пощастить

Карта Deep State онлайн за 8 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

РФ завдала удару по Одесі: пошкоджено транспорт, зупинку та об’єкт енергетики, є поранені

РФ завдала удару по Одесі: пошкоджено транспорт, зупинку та об’єкт енергетики, є поранені

Китайський гороскоп на завтра, 9 червня: Зміям — хаос, Мавпам — азарт

Китайський гороскоп на завтра, 9 червня: Зміям — хаос, Мавпам — азарт

Останні новини

04:30

Опиняться в епіцентрі удачі: чотири знаки зодіаку отримають рідкісний шанс

04:11

Гороскоп на завтра, 10 червня: Дівам - роздратування, Стрільцям - радість

03:30

Лайфхак для миття плити: чому господині ховають брудну решітку у сміттєвий пакет

02:16

Чим відмити пластикові вікна від жовтизни: дієвий спосіб без дорогої хімії

01:40

Ворог поцілив в житлові квартали, є загиблі: РФ масовано атакувала ХарківщинуФото

Для Росії настає час Ч, Путіна вже готові здати – МаксаковаДля Росії настає час Ч, Путіна вже готові здати – Максакова
01:27

Масштабна зупинка водопостачання у Дніпрі: хто і на скільки залишиться без води

08 червня, понеділок
23:31

"Дадуть поштовх дипломатії": деталі розмови Зеленського з Віткоффом і Кушнером

23:07

Огірки підуть активно в ріст: експерт поділився рецептом домашнього стимулятораВідео

22:51

Малина буде напрочуд рясною та солодкою: чим слід підживити кущі у червні

Реклама
22:36

Навіщо залишати маленьку щілину в жалюзі на ніч - хитрість для спальні

21:49

Їм не потрібен постійний полив: які квіти стануть окрасою клумби навіть у сильну спеку

21:47

На Львівщині з вуха пацієнта медики дістали незвичний предмет

21:46

Дитина засинає за 5 хвилин: мережу вразив лайфхак від досвідченої бабусі

21:45

Гроші липнуть самі: власникам яких імен ніколи не загрожує бідність

21:25

У Санкт-Петербурзі вибухнув військовий завод "Арсенал": там масштабна пожежа

21:07

Під Бєлгородом прогримів вибух: зафіксовано детонацію, небо затягнуло димом

21:01

Чим обробити яблуню в червні: простий спосіб позбутися парші та попелиці

20:45

Творці "Хронік Сили" представили другу частину фентезі-роману "Хорт. Перший характерник" на FANCON 2026 новини компанії

20:43

Як зробити акрилову чи чавунну ванну знову білосніжною: прості засоби, які допоможуть

20:23

Борошниста роса на огірках зникне без сліду: городники розкрили дієвий лайфхак

Реклама
20:12

Як сказати "за спрос денег не берут" українською - названо правильний варіантВідео

20:09

Уміння бути щасливими: які чотири знаки зодіаку не думають про минуле

19:58

Як смачно приготувати молоду картоплю - найкращий рецепт

19:34

В Україні нема ніяких "ясєнєй", "тополєй" і "ів": як називати дерева українською правильно

19:32

Український аналог "старость – не радость": яке продовження має ця приказка

19:10

Росія програла вибори у Вірменії: Денисенко пояснив наслідки для КремляПогляд

18:45

Як ще українською можна назвати Софію: лагідні та сучасні варіанти

18:40

Пенсія складатиметься з двох частин: Кабмін готує великі зміни

18:29

У Житомирі хочуть різко підвищити один з комунальних тарифів: що відомо

18:12

Небезпечний борг від сусідки: чому позичені курячі яйця не забирають назад

18:02

Чому в СРСР були популярні їдальні: хитрий задум радянської влади розкрито

17:42

Є загиблі та багато поранених: РФ вдарила по спальному району великого міста

17:39

В Україні жорсткіше каратимуть порушників ПДР і введуть санкції - Свириденко

17:30

В Україні створили дрони, які автономно знищують "Шахеди": Федоров розкрив подробиці

17:21

Фатальна помилка: чому не можна класти телефон під подушку

17:20

Тільки не "безіменний": як насправді українською назвати палець для обручки

16:48

Сліди від пальців зникнуть моментально: крутий домашній засіб для поверхонь

16:25

"Полежавши хвилин 40 на узбіччі": Макаревич потрапив під обстріл в Ізраїлі

16:23

Скандал між Польщею та Україною через УПА: до чого публічно закликав Туск

16:18

Гороскоп на сьогодні, 9 червня: Водоліям - прибуток, Рибам - радість

Реклама
16:08

Долар побив новий історичний рекорд, а євро сильно впав: курс валют на 9 червня

16:03

Дорога мине без інцидентів: що робити, коли закачує в транспорті

15:51

Як виглядати довгоногою моделлю у звичайних джинсах: три секрети стилістівВідео

15:35

"Ввічливі люди так не роблять": Лавров поскаржився на Зеленського

15:29

Вимагав гроші у родин зниклих безвісти бійців: поліція викрила псевдоволонтера

14:59

Рис вийде розсипчастим, як у ресторані: що додати у воду під час варіння

14:37

Доходи падають: на скільки зменшилася середня зарплата на Полтавщині

14:05

"Є любов": 49-річний відомий співак живе з мамою та назвав причину

13:55

Як бензин з біоетанолом впливає на двигун авто: нюанси, які слід знатиВідео

13:51

Україну заливатиме дощами: синоптик попередила про нову хвилю похолодання

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини СумНовини Черкаси
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти