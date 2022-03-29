Ракета пройшла наскрізь: обстріл будівлі Миколаївської ОГА потрапив на відео, багато жертв

В результаті обстрілу будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації (ОГА) загинули три людини, ще 22 постраждали.
Російські окупанти продовжують жорстоко знищувати мирних українців - вранці у вівторок, 29 березня, обстріляли будівлю ОДА в Миколаєві.
За словами глави Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма більшості людей дивом вдалося врятуватися - це від 50 до 100 чоловік.
Як видно на опублікованому фото - ракета буквально прошила будівлю наскрізь, залишивши в ньому дірку.
В результаті обстрілу будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації (ОГА) загинули три людини. Ще 22 постраждали.
Під завалами знайшли загиблих
В Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомили, що є загиблі.
"Станом на 12:00 підрозділами ДСНС деблоковано 3 загиблих", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що постраждали 22 людини, 18 з них дістали з-під завалів, їх передали медики.
Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи на місці події.
Відео ракетного удару по Миколаївській обласній державній адміністрації (ОДА)
Раніше в СБУ заявляли, що без Одеси російським загарбникам не вдасться захопити і Миколаїв. Однак заяви окупантів про можливу морську операцію в Одеській області вимовляються скоріше для залякування. Берегова лінія регіону добре укріплена, що показала остання невдала операція окупантів, стверджують у Службі безпеки.
Нагадаємо, у британському Міноборони назвали успішними локальні контратаки української армії на північ від Києва, зокрема в Ірпені, Бучі та Гостомелі. Російських загарбників вдалося відтіснити з кількох позицій. Проте загроза Києву ще зберігається.
Читайте також:
- "Які ж орки Тупі": окупанти в Миколаєві отримали на горіхи від ВСУ
- Окупанти готують диверсії: орків кидають на штурм Кривого Рогу і Миколаєва
- Взяти Одесу без Миколаєва не можна, а за Херсоном у окупантів хитке становище-генерал-майор СБУ