Ракета пройшла наскрізь: обстріл будівлі Миколаївської ОГА потрапив на відео, багато жертв

Миколаївська ОДА / Віталій Кім

Російські окупанти продовжують жорстоко знищувати мирних українців - вранці у вівторок, 29 березня, обстріляли будівлю ОДА в Миколаєві.

За словами глави Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма більшості людей дивом вдалося врятуватися - це від 50 до 100 чоловік.

Як видно на опублікованому фото - ракета буквально прошила будівлю наскрізь, залишивши в ньому дірку.

В результаті обстрілу будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації (ОГА) загинули три людини. Ще 22 постраждали.

Під завалами знайшли загиблих

В Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомили, що є загиблі.

"Станом на 12:00 підрозділами ДСНС деблоковано 3 загиблих", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що постраждали 22 людини, 18 з них дістали з-під завалів, їх передали медики.

Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи на місці події.

Відео ракетного удару по Миколаївській обласній державній адміністрації (ОДА)

Раніше в СБУ заявляли, що без Одеси російським загарбникам не вдасться захопити і Миколаїв. Однак заяви окупантів про можливу морську операцію в Одеській області вимовляються скоріше для залякування. Берегова лінія регіону добре укріплена, що показала остання невдала операція окупантів, стверджують у Службі безпеки.

Нагадаємо, у британському Міноборони назвали успішними локальні контратаки української армії на північ від Києва, зокрема в Ірпені, Бучі та Гостомелі. Російських загарбників вдалося відтіснити з кількох позицій. Проте загроза Києву ще зберігається.

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