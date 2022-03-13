"Які ж орки тупі": окупанти в Миколаєві отримали на горіхи від ВСУ

Віталій Кім / Facebook

Російські окупанти все намагаються захопити Миколаїв. У всіх напрямках вони отримують відсіч ЗСУ і відступають або здаються.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім запевнив, що російські орки дійсно "дуже тупі".

За його словами, українські захисники рухаються в усіх напрямках, в той же час окупанти поводяться тупо.

"Які ж вони тупі. Це просто катастрофа. Орки, вони і в Африці орки. Вони сюди пішли - отримали "мзди", вирішили обійти – і там отримати "мзди". У третю сторону пішли - і там отримають "мзди", - пожартував Кім.

Пізніше Віталій Кім заявив, що куди б окупанти не рухалися - українські військові їх знайдуть.

Кім заявив, що російські окупанти вистрілили в школу в одному з населених пунктів. В даний час йде евакуація:

"Рухаємося ми, рухаємося. Окупанти, сволоти, вистрілити по школі в одному з населених пунктів. Присипало людей. Ми займаємося евакуацією. У всіх напрямках рухаємося, переміщаємося, думаємо. Займаємося", - сказав глава Миколаївської ОГА.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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