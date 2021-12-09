Три роки "доїли" бюджет: чиновники на Одещині вкрали 23 мільйони у дітей

Подробиці повідомили в ГУ Нацполіції області / od.npu.gov.ua

В Одеській області чиновники присвоїли 23 млн грн, виділених з бюджету на харчування в школах і дитсадках.

До злочину причетні голови та бухгалтери двох сільських рад Ширяївської територіальної громади, а також кілька місцевих підприємців, повідомили в ГУ Нацполіції області.

Слідство встановило, що посадовці підписували фіктивні договори з підприємцями на закупівлю, постачання продуктів та інших товарів до дитсадків та шкіл за завищеними цінами.

При цьому вони самостійно купували продовольство на ринках за цінами, які в рази нижче позначених в документах. Різницю переводили в готівку і розподіляли між собою. За даними поліції, протягом трьох років зловмисники уклали тисячі таких угод на 23 млн грн.

читайте також"Взяв 4 тисячі доларів": в Одесі новий поліцейський начальник попався на хабарі в перший день роботиНа робочих місцях, в домоволодіннях і транспортних засобах фігурантів проведені санкціоновані обшуки. Як речові докази вилучено банківські картки, фіктивні печатки фізичної особи-підприємця, договори, накладні та іншу документацію.

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Відкрито провадження за ч.3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

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