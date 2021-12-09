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Три роки "доїли" бюджет: чиновники на Одещині вкрали 23 мільйони у дітей

9 грудня 2021, 11:33

В Одеській області викрили корупційних чиновників.

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Подробиці повідомили в ГУ Нацполіції області / od.npu.gov.ua

В Одеській області чиновники присвоїли 23 млн грн, виділених з бюджету на харчування в школах і дитсадках.

До злочину причетні голови та бухгалтери двох сільських рад Ширяївської територіальної громади, а також кілька місцевих підприємців, повідомили в ГУ Нацполіції області.

Слідство встановило, що посадовці підписували фіктивні договори з підприємцями на закупівлю, постачання продуктів та інших товарів до дитсадків та шкіл за завищеними цінами.

При цьому вони самостійно купували продовольство на ринках за цінами, які в рази нижче позначених в документах. Різницю переводили в готівку і розподіляли між собою. За даними поліції, протягом трьох років зловмисники уклали тисячі таких угод на 23 млн грн.

читайте також"Взяв 4 тисячі доларів": в Одесі новий поліцейський начальник попався на хабарі в перший день роботиНа робочих місцях, в домоволодіннях і транспортних засобах фігурантів проведені санкціоновані обшуки. Як речові докази вилучено банківські картки, фіктивні печатки фізичної особи-підприємця, договори, накладні та іншу документацію.

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Відкрито провадження за ч.3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Раніше служба безпеки України викрила в Харківській області схему розкрадання бюджетних коштів, які призначалися для виплат пенсій переселенцям із зони ООС.

Автор: Сергій Кущ
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корупуция новини Одеси
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