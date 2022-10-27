УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Володимир Зеленський схвалив рекордне збільшення військового бюджету

27 жовтня 2022, 17:39

Повідомляється, що уряд вже приступив до виконання бюджетних процедур для забезпечення використання додатково виділених коштів.

Володимир Зеленський, українські військові, ЗСУ
Володимир Зеленський / Офіс президента України, генштаб ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до ЗУ" Про Державний бюджет України на 2022 рік" (законопроект 8126), що передбачає збільшення військових видатків на 387 млрд грн.

"Для покриття додаткових видатків по загальному фонду державного бюджету збільшено державні внутрішні запозичення і, відповідно, зріс граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2022 року", - пояснили в Раді.

Збільшуються витрати на такі відомства:

  • Міноборони (365,2 млрд грн),
  • МВС (на 12,9 млрд грн),
  • СБУ (на 3,7 млрд грн),
  • ГУР Міноборони (на 3,2 млрд грн),
  • адміністрації Держспецзв'язку (на 1,3 млрд грн),
  • УГО (на 600 млн грн),
  • Служби зовнішньої розвідки (45 млн грн).

Повідомляється, що уряд вже приступив до виконання бюджетних процедур для забезпечення використання додатково виділених коштів на потреби сектора національної безпеки і оборони, додали в Раді.

Військова допомога Україні

Українські військові своїм потужним контрнаступом змінили динаміку війни. США та інші країни прискорять військову допомогу Україні. Про це заявив Міністр оборони США Ллойд Остін на початку зустрічі Рамштайн-6.

У німецькому Міністерстві оборони повідомили, що в найближчі тижні Україна отримає від Німеччини Додаткові реактивні системи залпового вогню MARS II та самохідні артилерійські гаубиці PzH 2000. Берлін також пообіцяв відправити ЗСУ танки з Греції та Словаччини.

Франція може надати Україні більше військової техніки як допомогу для боротьби проти країни-агресора Росії. Зокрема, нашій державі можуть передати нову партію самохідних артилерійських установок Caesar.

Канада виділяє Україні новий пакет допомоги у розмірі 47 млн доларів. Зокрема, до складу нового пакету допомоги увійде переважно нелетальне обладнання. Канада передасть 500 тисяч одиниць зимового військового одягу для бійців ЗСУ.

Читайте також:

війна в Україні Володимир Зеленський бюджет 2020 війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:27

Канделакі виклали мережу фото ізраїльського паспорта Собчак, з яким та втекла з РФ

17:51

"Путін програє": російські еліти розглядають варіанти, як жити без диктатора – The EconomistВідео

17:41

З'явилося відео, як Собчак пішки біжить через білорусько-литовський кордонВідео

17:39

Володимир Зеленський схвалив рекордне збільшення військового бюджетуВідео

17:30

Україну атакують небезпечні метеорологічні явища: синоптики попередили про неприємний сюрпризВідео

Реклама
17:27

Співак Вітас в барі побився з чиновником і забризкав тому обличчям газом з балончика

17:24

Різдвяний піст 2022: дата, що можна їсти, головні помилки

17:13

Перекинули декілька БТГ, очікують вуличних боїв: окупанти готуються обороняти Херсон – ЖдановВідео

17:04

Росія вимагає "визнати" Крим і "поступитися" Донбасом, перемовин бути не може - ЗеленськийВідео

16:49

"Сонечко любить правду": Ані Лорак і Слава Камінська обмінялися люб'язностями

16:45

Як виглядати молодшою у 50 років: 14 простих способів, які творять справжні дива

16:38

Аналітик спрогнозував, коли і кого Китай підтримає у війні Росії та УкраїніВідео

16:22

Омбудсмен РФ усиновила викраденого окупантами в Маріуполі хлопчика: МЗС України пригрозило наслідкамиВідео

16:16

Росія може піти на Київ з Білорусі через Чорнобильську зону та Чернігівщину - Генштаб ЗСУВідео

15:57

Вишукана закуска за 10 хвилин: 2 рецепти смачної намазки на хлібВідео

15:52

"Українська Жанна Д'арк" і снайпер ЗСУ Євгенія Емеральд оголосила про свою вагітністьВідео

15:23

Білорусь готується до ескалації під приводом "попереджувальних дій проти України і НАТО"Відео

15:18

"Жесть - виламують двері і заселяються в житло": Кондратюк розповів про звірства ворогів під ХерсономВідео

15:17

Тодоренко показала "брутального" папіка

15:15

Світло у Києві та 4 областях вимикатимуть не за графіком: енергетики заявили про екстрену ситуаціюВідео

Реклама
15:07

Як найкраще економити електроенергію вдома

15:04

Зухвалі новачки та маститі артисти: опубліковано лонгліст до Нацвідбору на Євробачення-2023Відео

14:50

Як зробити ліхтарик з батарейок: проста покрокова інструкція, яку подужає кожен

14:37

Перемовини клянчать, але сигналів "не передавали": у Путіна вибухнули "вимогою" до УкраїниВідео

14:36

Китай спробує використовувати Україну на свою користь після війни – КуликВідео

14:20

Скоро буде на передовій: в Україні випробовують потужний вітчизняний дрон "Акула"ФотоВідео

14:19

Надя Дорофєєва показала, як Міша Кацурін розважається в її ліжку

13:50

В Україні запроваджують жорсткіші обмеження електроенергії: в ОП розповіли подробиці

13:48

РФ погрожує атакувати комерційні західні супутники, які використовуються для допомоги Україні

13:45

Підірвуть житлові будинки: окупанти планують теракти на Херсонщині – ЗСУВідео

13:36

ЗСУ влупили по казармі з окупантами, мінімум 10 офіцерів стали "двохсотими" - ГайдайВідео

13:15

Зацвіте грошове дерево і декабрист: як застосовувати грибний відвар для кімнатних рослин

13:00

Гороскоп на завтра 28 жовтня 2022: Терезам - гроші, Стрільцям - важливі підказки, Рибам - витратиВідео

12:57

"РФ може вдарити ядеркою": експерт прокоментував приїзд до України директора ЦРУ

12:41

В Україні "самоліквідувався" 23-річний окупант: підірвався на розтяжці разом з бійцямиВідео

12:18

Favbet Foundation передав ЗСУ два Volkswagen Transporter T5

12:02

Як економити воду і електроенергію під час прання в машинці: три важливих правилаВідео

11:46

Війна в Україні триватиме до 2024 року - КуликВідео

11:44

США прискорять розміщення в Європі модернізованої ядерної зброї - PoliticoВідео

11:39

Чоловічий батл, повернення легендарної рубрики і трави: Сніданок з 1+1 запускає нові осінні рубрикиВідео

Реклама
11:37

ЗСУ за 40 хвилин збили ворожий вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25 загальною вартістю близько $27 млн

11:14

Показав з різних ракурсів: на Херсонщині кадирівці самі злили в Мережу своє місце дислокаціїВідео

11:13

Чи вступить Китай у війну проти України: експерт дав прогнозВідео

10:27

В Україні вже майже повністю знищено цілий батальйон "бойових бурятів" Путіна

10:07

Kalush Orchestra зустрілися зі Шварценеггером: зірка Голлівуду запросив музикантів до себе додому

10:04

Китай хоче продовження війни в Україні, він допомагатиме РФ - КуликВідео

10:04

Гороскоп на сьогодні 27 жовтня 2022: Левам - гроші, Дівам - інтриги недругів, Стрільцям - велика сварка

09:34

Перемогти росіян вдавалося хитрістю: захисник Азовсталі розповів про бої за МаріупольВідео

09:14

"Скинули в яму насипом, як дрова": на Харківщині знайшли масове поховання українських воїнівВідео

08:51

Мобілізаційна чи індивідуальна система: про стратегію реформПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти