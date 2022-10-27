Володимир Зеленський схвалив рекордне збільшення військового бюджету

Володимир Зеленський / Офіс президента України, генштаб ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до ЗУ" Про Державний бюджет України на 2022 рік" (законопроект 8126), що передбачає збільшення військових видатків на 387 млрд грн.

"Для покриття додаткових видатків по загальному фонду державного бюджету збільшено державні внутрішні запозичення і, відповідно, зріс граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2022 року", - пояснили в Раді.

Збільшуються витрати на такі відомства:

Міноборони (365,2 млрд грн),

МВС (на 12,9 млрд грн),

СБУ (на 3,7 млрд грн),

ГУР Міноборони (на 3,2 млрд грн),

адміністрації Держспецзв'язку (на 1,3 млрд грн),

УГО (на 600 млн грн),

Служби зовнішньої розвідки (45 млн грн).

Повідомляється, що уряд вже приступив до виконання бюджетних процедур для забезпечення використання додатково виділених коштів на потреби сектора національної безпеки і оборони, додали в Раді.

Військова допомога Україні

Українські військові своїм потужним контрнаступом змінили динаміку війни. США та інші країни прискорять військову допомогу Україні. Про це заявив Міністр оборони США Ллойд Остін на початку зустрічі Рамштайн-6.

У німецькому Міністерстві оборони повідомили, що в найближчі тижні Україна отримає від Німеччини Додаткові реактивні системи залпового вогню MARS II та самохідні артилерійські гаубиці PzH 2000. Берлін також пообіцяв відправити ЗСУ танки з Греції та Словаччини.

Франція може надати Україні більше військової техніки як допомогу для боротьби проти країни-агресора Росії. Зокрема, нашій державі можуть передати нову партію самохідних артилерійських установок Caesar.

Канада виділяє Україні новий пакет допомоги у розмірі 47 млн доларів. Зокрема, до складу нового пакету допомоги увійде переважно нелетальне обладнання. Канада передасть 500 тисяч одиниць зимового військового одягу для бійців ЗСУ.

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