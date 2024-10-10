Рада підтримала історичне збільшення податків

У четвер, 10 жовтня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11416д, який передбачає історичне збільшення податків.
За відповідне рішення проголосували 247 нардепів. Про це повідомив у Telegram перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Нардеп припускає, що закон можуть переголосувати, адже під час розгляду "збили" правку №988.
"Для розуміння ця правка це половина закону – вона фізично викладена на 10-ти сторінках А4. Тому, щось мені здається що доведеться переголосовувати закон для банально приведення його до якогось ладу", – зазначив він.
Документ передбачає збільшення податків на 58 млрд грн цього року і 137 млрд - наступного.
Під час розгляду документа в другому читанні нардепи вирішили не збільшувати військовий збір для військових до 5%, він залишиться на рівні 1,5%.
Зокрема, законопроєкт передбачає:
- збільшення військового збору (ВЗ) з 1,5% до 5%;
- впровадження ВЗ для ФОПів;
- 50% податок на банки;
- збільшення мінімального податкового зобов'язання для земель;
- 25% податок на прибуток для фінансових компаній;
- звільнення кешбеку від оподаткування;
- перехід на помісячну звітність з ПДФО;
- збільшення ренти на видобуток щебеню.
Нагадаємо, раніше видання Bloomberg писало про те, що Міжнародний валютний фонд схилятиме Київ до того, щоб швидше девальвувати українську валюту, знизити відсоткові ставки і посилити заходи зі збору податків для покриття бюджетного дефіциту країни.
Як повідомляв Главред, 13 вересня Кабмін затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що доходи очікуються на рівні 2 трлн грн, а витрати бюджету плануються на рівні 3,6 трлн грн.
"Пріоритет цього бюджету дуже чіткий - це оборона і безпека нашої країни. Усі внутрішні ресурси знову будемо спрямовувати на ці цілі. Витрати на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трлн грн. Буде більше грошей на українську зброю, техніку, дрони", - сказав Шмигаль.
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