Рада підтримала історичне збільшення податків

Документ передбачає збільшення податків на 58 млрд грн цього року і 137 млрд - наступного.

https://glavred.net/ukraine/rada-podderzhala-istoricheskoe-uvelichenie-nalogov-10604015.html Посилання скопійоване

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про збільшення податків / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/yzheleznyak

У четвер, 10 жовтня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11416д, який передбачає історичне збільшення податків.

За відповідне рішення проголосували 247 нардепів. Про це повідомив у Telegram перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Нардеп припускає, що закон можуть переголосувати, адже під час розгляду "збили" правку №988.

відео дня

"Для розуміння ця правка це половина закону – вона фізично викладена на 10-ти сторінках А4. Тому, щось мені здається що доведеться переголосовувати закон для банально приведення його до якогось ладу", – зазначив він.

"За" проголосували 247 нардепів / t.me/yzheleznyak

Документ передбачає збільшення податків на 58 млрд грн цього року і 137 млрд - наступного.

Під час розгляду документа в другому читанні нардепи вирішили не збільшувати військовий збір для військових до 5%, він залишиться на рівні 1,5%.

Зокрема, законопроєкт передбачає:

збільшення військового збору (ВЗ) з 1,5% до 5%;

впровадження ВЗ для ФОПів;

50% податок на банки;

збільшення мінімального податкового зобов'язання для земель;

25% податок на прибуток для фінансових компаній;

звільнення кешбеку від оподаткування;

перехід на помісячну звітність з ПДФО;

збільшення ренти на видобуток щебеню.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg писало про те, що Міжнародний валютний фонд схилятиме Київ до того, щоб швидше девальвувати українську валюту, знизити відсоткові ставки і посилити заходи зі збору податків для покриття бюджетного дефіциту країни.

Як повідомляв Главред, 13 вересня Кабмін затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що доходи очікуються на рівні 2 трлн грн, а витрати бюджету плануються на рівні 3,6 трлн грн.

"Пріоритет цього бюджету дуже чіткий - це оборона і безпека нашої країни. Усі внутрішні ресурси знову будемо спрямовувати на ці цілі. Витрати на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трлн грн. Буде більше грошей на українську зброю, техніку, дрони", - сказав Шмигаль.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред