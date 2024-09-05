МВФ вимагає від України послабити гривню і підвищити податки - Bloomberg

МВФ планує спонукати центральний банк України девальвувати гривню швидшими темпами і пом'якшити свою монетарну політику на тлі помірної інфляції.

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Андрій Пишний фактично підтвердив вимоги МВФ до України / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Київ готується до того, що вже цього тижня Міжнародний валютний фонд схилятиме його швидше девальвувати українську валюту, знизити відсоткові ставки та посилити заходи зі збору податків для покриття бюджетного дефіциту країни.

Як пише Bloomberg, конкретні дії в цьому напрямі представники фонду зроблять уже під час переговорів щодо розширеного фінансування України, які розпочалися на поточному тижні. Однак у самій Україні не хочуть знецінювати свою валюту.

Видання зазначає, що планам МВФ може чинити опір Нацбанк, який "не хоче допускати подальшого ослаблення гривні".

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"Валюта вже втратила понад 10% із жовтня, коли було скасовано фіксований обмінний курс. За словами джерел, девальвація поставить під сумнів здатність центрального банку підтримувати цінову стабільність", - пише видання.

Своєю чергою, голова НБУ Андрій Пишний повідомив: робота в рамках місії МВФ буде зосереджена "на збільшених можливостях акумулювання внутрішніх ресурсів" для покриття потреб державного бюджету. Фактично, підтвердивши інформацію Bloomberg.

Виконання владою України вимог фонду може вплинути не лише на економічну ситуацію в країні. Адже девальвація та високі податки "також завдадуть політичної шкоди", зазначають автори статті.

Водночас, нагадали аналітики, за останніми оцінками прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у 2025 році дефіцит українського бюджету становитиме 15 млрд доларів. Утім, зізнається, цю суму названо без урахування підтримки партнерів України.

"Щоб допомогти закрити цю діру, МВФ планує спонукати центральний банк України девальвувати гривню швидшими темпами і пом'якшити свою монетарну політику на тлі помірної інфляції. Ці кроки покликані збільшити надходження до бюджету України в національній валюті та здешевити запозичення для Мінфіну", - зазначили аналітики.

Результатом перевірки МВФ може стати виділення Україні 1,1 млрд доларів США, якщо співробітники фонду визначать, що Україна досягає цільових показників програми та має достатньо коштів і політик для задоволення своїх фінансових потреб.

Податки в Україні

27 грудня 2023 року Кабінет міністрів України затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки. Таким чином українська влада виконала одне із зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом.

Директор економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін заявив про те, що "Національна стратегія доходів" передбачає запровадження податків з переказів українських громадян з банківської картки на картку за ставкою 18%. Ця інформація надзвичайно обурила українців.

У самій Національній стратегії прямо говориться, що всі доходи фізичних осіб, отримані за межами підприємницької діяльності, крім прямо передбачених Податковим кодексом України, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб, передбаченою Податковим кодексом.

Щоправда, трохи пізніше нардеп Данило Гетманцев таку ініціативу категорично спростував.

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