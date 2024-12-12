Роботодавців зобов'яжуть оплачувати візити співробітників до психіатра: коли вводяться нові правила

Нововведення забезпечать безпеку на робочих місцях і адаптують українські стандарти до міжнародних норм.

https://glavred.net/ukraine/rabotodateley-obyazhut-oplachivat-vizity-sotrudnikov-k-psihiatru-kogda-vvodyatsya-novye-pravila-10622039.html Посилання скопійоване

Найманий працівник зможе відвідати психіатра за рахунок роботодавця / колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Коротко:

Організація та оплата психіатричних оглядів - обов'язок роботодавців

Нововведення стосуються не всіх працівників

Огляди проводитимуть тільки лікарі-психіатри

З 1 січня 2025 року роботодавці зобов'язані організувати та оплатити психіатричні огляди для працівників, діяльність яких вимагає особливих вимог до психічного здоров'я. Про це йдеться в наказі Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ) №1759. У ньому внесли корективи до Порядку № 651, що регулює проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів.

Зазначається, що нові правила забезпечать безпеку на робочих місцях і адаптують українські стандарти до міжнародних норм.

відео дня

Головні зміни:

запровадження нової форми довідки про огляд, яка стане обов'язковою з 2025 року;

удосконалення діагностичних протоколів і процедур для більш точної оцінки стану психічного здоров'я.

Організація та фінансування психіатричних оглядів тепер обов'язок роботодавців. Це стосується:

попередніх оглядів під час прийняття на роботу;

періодичних оглядів протягом трудової діяльності;

позачергових оглядів у разі потреби (наприклад, за медичними показаннями).

Нововведення стосуються працівників, зайнятих у певних діях. А саме:

потребує підвищеної уваги та відповідальності;

має доступ до потенційно небезпечних об'єктів або матеріалів;

несе високий ризик впливу на здоров'я або безпеку інших людей.

До таких категорій належать працівники:

транспортної галузі;

оборонного комплексу;

енергетичних підприємств;

освітній та медичній сферах, якщо їхня робота вимагає взаємодії з уразливими групами населення.

Огляди проводитимуть лише лікарі-психіатри. А саме ті, які:

зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я;

пройшли відповідне тематичне навчання;

працюють в уповноважених закладах охорони здоров'я.

Огляди включатимуть оцінку загального психічного стану, а також виявлення можливого вживання психоактивних речовин.

МОЗ України запроваджує ці зміни для:

зменшення ризиків, пов'язаних із професійною діяльністю в особливих умовах;

забезпечення безпеки як працівників, так і оточуючих;

адаптації українських стандартів до міжнародних норм.

Для роботодавців нові правила означають додаткову відповідальність, вони мають не лише забезпечити огляди, а й покрити їхню вартість. Співробітники, зі свого боку, отримають гарантії, що їхній психічний стан буде перевірено професійно та неупереджено.

Інші новини про працю, зайнятість, податки:

Як повідомляв Главред, в Україні з високою ймовірністю легалізують криптовалюту в першому кварталі 2025 року, але на пільгові умови оподаткування розраховувати не варто. Про це розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Прогули тих працівників, які переїхали в інший регіон або виїхали за кордон під час воєнного стану, не можуть бути причиною для звільнення.

В Україні зараз відчувається досить велика нестача робочих рук як і робітничих спеціальностей, так і у сфері розумової праці. Роботодавці скаржаться, що не можуть знайти, наприклад, висококваліфікованих токарів чи фрезерувальників, або маркетологів, логістів чи проджект-менеджерів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред