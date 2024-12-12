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Роботодавців зобов'яжуть оплачувати візити співробітників до психіатра: коли вводяться нові правила

Віталій Кірсанов
12 грудня 2024, 19:21
188
Нововведення забезпечать безпеку на робочих місцях і адаптують українські стандарти до міжнародних норм.
Психіатр, роботодавець
Найманий працівник зможе відвідати психіатра за рахунок роботодавця / колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Коротко:

  • Організація та оплата психіатричних оглядів - обов'язок роботодавців
  • Нововведення стосуються не всіх працівників
  • Огляди проводитимуть тільки лікарі-психіатри

З 1 січня 2025 року роботодавці зобов'язані організувати та оплатити психіатричні огляди для працівників, діяльність яких вимагає особливих вимог до психічного здоров'я. Про це йдеться в наказі Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ) №1759. У ньому внесли корективи до Порядку № 651, що регулює проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів.

Зазначається, що нові правила забезпечать безпеку на робочих місцях і адаптують українські стандарти до міжнародних норм.

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Головні зміни:

  • запровадження нової форми довідки про огляд, яка стане обов'язковою з 2025 року;
  • удосконалення діагностичних протоколів і процедур для більш точної оцінки стану психічного здоров'я.

Організація та фінансування психіатричних оглядів тепер обов'язок роботодавців. Це стосується:

  • попередніх оглядів під час прийняття на роботу;
  • періодичних оглядів протягом трудової діяльності;
  • позачергових оглядів у разі потреби (наприклад, за медичними показаннями).

Нововведення стосуються працівників, зайнятих у певних діях. А саме:

  • потребує підвищеної уваги та відповідальності;
  • має доступ до потенційно небезпечних об'єктів або матеріалів;
  • несе високий ризик впливу на здоров'я або безпеку інших людей.

До таких категорій належать працівники:

  • транспортної галузі;
  • оборонного комплексу;
  • енергетичних підприємств;
  • освітній та медичній сферах, якщо їхня робота вимагає взаємодії з уразливими групами населення.

Огляди проводитимуть лише лікарі-психіатри. А саме ті, які:

  • зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я;
  • пройшли відповідне тематичне навчання;
  • працюють в уповноважених закладах охорони здоров'я.

Огляди включатимуть оцінку загального психічного стану, а також виявлення можливого вживання психоактивних речовин.

МОЗ України запроваджує ці зміни для:

  • зменшення ризиків, пов'язаних із професійною діяльністю в особливих умовах;
  • забезпечення безпеки як працівників, так і оточуючих;
  • адаптації українських стандартів до міжнародних норм.

Для роботодавців нові правила означають додаткову відповідальність, вони мають не лише забезпечити огляди, а й покрити їхню вартість. Співробітники, зі свого боку, отримають гарантії, що їхній психічний стан буде перевірено професійно та неупереджено.

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Прогули тих працівників, які переїхали в інший регіон або виїхали за кордон під час воєнного стану, не можуть бути причиною для звільнення.

В Україні зараз відчувається досить велика нестача робочих рук як і робітничих спеціальностей, так і у сфері розумової праці. Роботодавці скаржаться, що не можуть знайти, наприклад, висококваліфікованих токарів чи фрезерувальників, або маркетологів, логістів чи проджект-менеджерів.

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