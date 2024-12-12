Роботодавців зобов'яжуть оплачувати візити співробітників до психіатра: коли вводяться нові правила

Коротко:
- Організація та оплата психіатричних оглядів - обов'язок роботодавців
- Нововведення стосуються не всіх працівників
- Огляди проводитимуть тільки лікарі-психіатри
З 1 січня 2025 року роботодавці зобов'язані організувати та оплатити психіатричні огляди для працівників, діяльність яких вимагає особливих вимог до психічного здоров'я. Про це йдеться в наказі Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ) №1759. У ньому внесли корективи до Порядку № 651, що регулює проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів.
Зазначається, що нові правила забезпечать безпеку на робочих місцях і адаптують українські стандарти до міжнародних норм.
Головні зміни:
- запровадження нової форми довідки про огляд, яка стане обов'язковою з 2025 року;
- удосконалення діагностичних протоколів і процедур для більш точної оцінки стану психічного здоров'я.
Організація та фінансування психіатричних оглядів тепер обов'язок роботодавців. Це стосується:
- попередніх оглядів під час прийняття на роботу;
- періодичних оглядів протягом трудової діяльності;
- позачергових оглядів у разі потреби (наприклад, за медичними показаннями).
Нововведення стосуються працівників, зайнятих у певних діях. А саме:
- потребує підвищеної уваги та відповідальності;
- має доступ до потенційно небезпечних об'єктів або матеріалів;
- несе високий ризик впливу на здоров'я або безпеку інших людей.
До таких категорій належать працівники:
- транспортної галузі;
- оборонного комплексу;
- енергетичних підприємств;
- освітній та медичній сферах, якщо їхня робота вимагає взаємодії з уразливими групами населення.
Огляди проводитимуть лише лікарі-психіатри. А саме ті, які:
- зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я;
- пройшли відповідне тематичне навчання;
- працюють в уповноважених закладах охорони здоров'я.
Огляди включатимуть оцінку загального психічного стану, а також виявлення можливого вживання психоактивних речовин.
МОЗ України запроваджує ці зміни для:
- зменшення ризиків, пов'язаних із професійною діяльністю в особливих умовах;
- забезпечення безпеки як працівників, так і оточуючих;
- адаптації українських стандартів до міжнародних норм.
Для роботодавців нові правила означають додаткову відповідальність, вони мають не лише забезпечити огляди, а й покрити їхню вартість. Співробітники, зі свого боку, отримають гарантії, що їхній психічний стан буде перевірено професійно та неупереджено.
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