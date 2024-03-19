УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Чому при двох мільйонах вакансій сьогодні так важко знайти роботу?

Олег Громов
19 березня 2024, 09:00
Чи насправді є кадровий голод в Україні? Які заробітні плати пропонують кандидатам різних спеціальностей? Главред проаналізував.
работа
В Україні є дисбаланс на ринку праці / Колаж: Главред, скриншоты

Останніми місяцями фахівці ринку праці, представники великих рекрутингових агенцій та провідні сайти з роботи констатують, що в Україні зараз відчувається досить велика нестача робочих рук як і робітничих спеціальностей, так і у сфері розумової праці. Роботодавці скаржаться, що не можуть знайти, приміром, висококваліфікованих токарів чи фрезерувальників, або маркетологів, логістів чи проджект-менеджерів. Тим часом ЗМІ фігурує відчутна цифра – 2 млн вакансій.

Главред вирішив зануритися у стан ринку праці України та прояснити, чи насправді є кадровий голод, які заробітні плати пропонують кандидатам та чого чекати далі.

Чи є кадровий голод?

"Від місяця до місяця на ринку праці спостерігаються декілька ключових трендів, як-от дефіцит кадрів у робітничих професіях, збільшення кількості вакансій для ветеранів, вимоги щодо знання англійської мови, поступове збільшення заробітної плати", - зазначає у коментарі Главреду пресменеджер сайту з пошуку роботи Work.ua Вікторія Білякова.

відео дня

Приміром, у січні-лютому 2024 року шукачі на ринку праці були надто активними, а роботодавці збільшували кількість вакансій, які вони розміщували на цьому сайті. Так, у лютому цей показник зріс на 7%. Проте у Work.ua вважають, що до того ж зменшилася конкуренція серед шукачів роботи, що каже лише про одне - на ринку праці дійсно відчувається певний кадровий голод.

З цим твердженням погоджується й екс-міністр соціальної політики Андрій Рева. Поза тим він вважає, що вакансій в Україні завжди було вдосталь, навіть у перші місяці повномасштабного вторгнення.

"Те, що наразі ми відчуваємо кадровий голод, дуже просто пояснити: більше 5 мільйонів дорослих людей виїхало за кордон і на фронт було призвано понад 1 мільйон осіб. Але вакансій забагато ще й тому, що роботодавці в Україні продовжують виплачувати досить низьку заробітну плату. Тому на ті робочі місця, особливо у державних службах зайнятості, люди не дуже хочуть іти працювати. На багатьох з них, особливо у провінції, роботодавці пропонують зарплатню нижчу за 7-8 тисяч гривень. Зазначу, що з 1 квітня це буде нижче мінімальної заробітної плати (8 тисяч гривень)", - каже експерт.

А от завідувач відділу досліджень ризиків у сфері зайнятості населення Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Олександр Цимбал взагалі не погоджується зі своїми колегами-експертами. Так, він вважає, що 2 мільйони вакансій, на яких сьогодні наголошують деякі аналітики, взагалі не відповідає ніякій дійсності.

"Те, що нам казали - у перші місяці війни рівень безробіття склав 30%, було справжньою нісенітницею. 2 млн вакансій, - це так званий комулятивний підрахунок за рік. Тобто у даний час (на кожен день) кількість вакансій не перевищує 40-70 тис. Але і це ще не все. Приміром, на такі широкозатребувані спеціальності, як водій і кухар дійсно великий попит, проте це не від різкої нестачі кадрів. Це пояснюється дуже просто: зазвичай, людина цих професій працює на кожному місці не більше 1-2 місяців", - зазначає він.

Проблема у плинності кадрів?

На думку Цимбала, у цих та багатьох інших професіях дуже високий показник плинності кадрів: людині обіцяють високу заробітну плату та хороші умови праці, а після оформлення виявляється, що все не так добре і фахівець швидко йде з роботи. І знову починає шукати вакансію і звісно, що це все відображається на ринку праці і показує яскраво, що людей на певні посади не вистачає.

І Цимбал, і Рева впевнені у тому, що роботодавцям вже давно пора підвищувати середні заробітні плати, а вони уперто цього не хочуть робити.

Поза тим, навпаки на чимало вакансій так званої інтелектуальної праці, приміром, маркетологів, спостерігається дуже високий конкурс серед кандидатів.

Висококваліфікованих робочих цінують далеко не всюди

Як свідчить інформація, надана Work.ua, у лютому 2024 року найбільше вакансій на цьому сайті було за фахом "Робочі спеціальності, виробництво" - понад 16 тисяч. Зростання до січня становило 9%.

За багатьма спеціальностями, особливо різноробочі та висококваліфіковані спеціалісти (ті ж токарі, фрезувальники, заточники тощо) спостерігається шалений попит і досить мала пропозиція. Підприємства, особливо у столиці та великих містах пропонують й досі пристойну платню фахівцям: від 25 до 50 тис. гривень. Різноробочі - набагато менше. Проте є вакансії, де пропонують, приміром, на будівництві чи підсобними працівниками на підприємствах - до 20 тисю гривень. За інформацією Вікторії Білякової, зарплати на робочі спеціальності у лютому зросли на 5% і у середньому становили 20 тис. гривень.

"Однак приватний бізнес не платить таких грошей, навіть висококваліфікованим робочим. Пропонують вони, дійсно до 50 тис. гривень, а насправді виявляється до 20 тис. гривень. До того, ж ми занедбали профтехосвіту - якщо кількість вишів, які готували поза "нормою" економістів та юристів збільшилася у роки Незалежності з 250 до 1500, то кількість профтехучилищ навпаки знизилася втричі, а то й більше. Держава все робила (і робить зараз) для того, щоб зробити професію, приміром, токаря не важливою. А роботодавці теж не цінують таких унікальних та необхідних фахівців, занижуючи їм заробітні плати за таку тяжку роботу", - зазначає Андрій Рева.

Військові у дефіциті

Найстрімкіше зростання кількості вакансій є за категорією "Охорона, безпека". Саме там, за інформацією Work.ua, розміщують свої вакансії Сили оборони України. Проте, звісно, що для військових, які служать на фронтах війни та охоронників якихось фірм та компаній зарплати дуже сильно різняться. Ті ж самі охоронники у середньому отримують не більше 20 тис. гривень (зростання за лютий до січня 2024 року становило 14%).

"Найвищі середні зарплати - понад 70 тис. гривень - ринок праці пропонує фахівцям для Сил оборони України: розвідникам, гранатометникам, пілотам дронів, снайперам, стрільцям тощо", - зазначає Вікторія Білякова.

Звісно, що на ці військові спеціальності відчувається велика нестача кадрів, проте, приміром, Work.ua зазначає, що у лютому Сили оборони отримали практично 19 тис. відгуків від шукачів саме завдяки співпраці з цим сайтом щодо пошуку роботи. Але це на 8% менше, ніж у січні.

40% медзакладів відчувають брак фахівців

За інформацією гуманітарного агентства Zdorovi, наприкінці 2023-початку 2024 років практично 40% українських медзакладів відчували брак лікарів, і особливо гостра ситуація на деокупованих територіях.

Проте, за інформацією Work.ua середні заробітні плати лікарів та середнього медперсоналу за останні два місяці практично не зросли. Вони отримують до 20 тис гривень і трохи більше, однак стоматологи заробляють набагато більше - до 40 тис. гривень. Цікаво, що у хороших фірмах медичні сестри зараз заробляють у деяких випадках не менше, ніж лікарі (до 20-25 тис. грн). У середньому їхні зарплати становлять 13-15 тис. гривень в залежності від регіону України.

Тут слід зробити важливе уточнення: ці показники заробітних плат у сфері охорони здоров’я стосуються мирних територій. Лікарям, фельдшерам та медичним сестрам, які працюють у особливо важких умовах у безпосередній близькості до лінію фронту чи на самому фронті, звісно, що платять на 50 - 100% більше, ніж "мирним" медичним працівникам.

За ким роботодавці "бігають"

Що цікаво для теперішнього стану ринку праці - це зростання попиту та навіть в окремих випадках нестача таких фахівців, як бармен чи бариста, комплектувальників, вчителів шкіл та середніх начальних закладів.

Попит на барменів свідчить про поступове але велике відновлення ринку громадського харчування. Роботодавці пропонують в основному для таких фахівців зарплату 13-18 тис. гривень на місяць, не враховуючи, звісно, чайові.

Заробітна плата комплектувальників товару на різних фірмах та на складах становить від 17 до 25 тис. гривень на місяць. Проте, як ми зазначали вище, часто-густо роботодавці лише обіцяють таку платню, а насправді потім платять значно менше і у комплектувальників товару спостерігається дуже велика плинність кадрів. Причому, як у столичному регіоні, так і в інших містах та селищах України.

Вчителя шкіл та середніх навчальних закладів у середньому отримують 12-20 тис гривень, вчителя англійської або іншої іноземної мови (особливо на різних курсах) отримують більше – до 30 тис. гривень.

Спеціальності, де високий конкурс

Що стосується заробітних плат у недефіцитних спеціальностей, то ту тут є цікава тенденція - за спостереженнями Work.ua, у таких категоріях, як "Сільське господарство" та "Нерухомість" вони знизилися відповідно на 5 та 4% і становлять зараз теж відповідно 20 та 35 тис. гривень.

"Серед цивільних професій (крім керівників та сфери ІТ) найбільші зарплати у лютому мали: медіабайер (50 тис. грн), водій-міжнародник (45 тис. грн), кераміст, рихтувальник, тонувальник (40 тис. грн)", - каже Вікторія Білякова.

Попри значну кризу на ринку IT-фахівців, (там спостерігається відчутне насичення кадрами) там пристойні заробітні плати - від 60 до 130 тис. гривень в залежності від фаху та досвіду роботи.

Дуже зросла конкуренція у категоріях "Юриспруденція", "Маркетинг, реклама, PR", "ЗМІ, видавництво, поліграфія".

Маркетологам зараз пропонують заробітні плати від 20 до 50 тис. гривень, журналістам та редакторам - 15-30 тис гривень, юристам - початківцям від 8 до 12 тис. гривень, а фахівцям з досвідом до 40 тис. гривень.

Олег Громов, спеціально для Главреда

Хто такий Олег Громов

Олег Громов - український журналіст. Закінчив Київський державний університет ім Тараса Шевченка, економічна географія, працював на різних посадах, включно із заступником головного редактора у виданнях: Бізнес, Ділова Україна, Урядовий кур'єр. Працює за такими тематиками: фінанси, банки, макроекономіка, АПК, ринок нерухомості.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
ринок праці
Реклама

Головне за день

Мирний рік для Києва: в Туреччині назвали термін закінчення війни в Україні

Мирний рік для Києва: в Туреччині назвали термін закінчення війни в Україні

10:16 Україна
Чому при двох мільйонах вакансій сьогодні так важко знайти роботу?

Чому при двох мільйонах вакансій сьогодні так важко знайти роботу?

09:00 Україна
ЗСУ зможуть піти у наступ у 2025 році: сенатор США назвав умову

ЗСУ зможуть піти у наступ у 2025 році: сенатор США назвав умову

08:44 Україна
Всі головні новини

Популярне

Бєлгород тепер може спати спокійно 12358

Бєлгород тепер може спати спокійно

Чому годинник носять на лівій руці: мало хто про це здогадується 10741

Чому годинник носять на лівій руці: мало хто про це здогадується

Усе як із Діаною: брат принцеси наляканий зникненням Кейт Міддлтон 5503

Усе як із Діаною: брат принцеси наляканий зникненням Кейт Міддлтон

Оцет ніколи не можна використовувати в 4 місцях: експерт попередив про наслідки 4116

Оцет "ніколи не можна використовувати" в 4 місцях: експерт попередив про наслідки

Останні новини

10:31

Дженніфер Лопес знялася в сукні від українського бренду

10:18

Виснажена, але щаслива: феєричне повернення Кейт Міддлтон

10:16

Мирний рік для Києва: в Туреччині назвали термін закінчення війни в Україні

09:59

"Потрібно більше людей": сенатор Грем закликав знизити призовний вік в Україні

09:47

Захід зробить РФ пропозицію в обмін на зупинку війни – переможниця "Битви екстрасенсів"

ЗСУ відступають на другу-третю лінії: з якими викликами зіткнулася арміяЗСУ відступають на другу-третю лінії: з якими викликами зіткнулася армія
09:43

"Забудь ти того бабія": дружина Мурата Налчаджиоглу публічно розплакалася

09:43

День Весняного рівнодення: лише одна річ 20 березня змінить долю і приверне багатство

09:40

Який характер у імені Саша: звідки воно пішло і всі секрети

09:38

"Не можна недооцінювати": полковник ЗСУ спрогнозував дії Путіна після виборів

Реклама
09:00

Чому при двох мільйонах вакансій сьогодні так важко знайти роботу?

08:53

Гороскоп на завтра 20 березня 2024: Левам - проблеми на роботі, Ракам - час відпочити

08:44

ЗСУ зможуть піти у наступ у 2025 році: сенатор США назвав умову

08:43

Сі Цзіньпін поїде до Макрона: у Politico дізналися мету візиту і до чого тут Путін

08:10

Зброя, яка припинить війни?Погляд

07:47

Європа почне виробляти достатньо боєприпасів для ЗСУ найближчим часом - Павел

06:59

Путін використає "рекордну перемогу" на "виборах" для затяжної війни в Україні - ISW

06:10

Головна ідея Путіна і Росії вже не УкраїнаПогляд

05:30

6 причин, чому горить вухо: про що говорить давня прикмета

05:05

Чому не можна спати лицем у подушку: чим це загрожує людині

04:33

Головоломка на удачу: потрібно знайти чотирилисту конюшину за 11 секунд

Реклама
03:30

Чим краще засіяти порожній город: новий урожай попре як на дріжджахВідео

03:00

"Я проникну в Україну": зрадниця Лоліта знайшла спосіб повернутися

02:32

І чорну, і червону: як правильно обрізати кущі смородини навесні

02:00

Ексдружина Кличка похвалилася, який вигляд має без жодної краплі косметики

01:15

Коли використовувати засоби для знищення бур'янів: садівник назвав ідеальний час

00:59

У небі буде не одна "пташка": Данія влітку передасть Україні літаки F-16

18 березня, понеділок
23:35

Шторм "вріже" одразу з 6-бальною потужністю: скоро країну накриє магнітна буря

23:14

Лише люди з орлиним зором знайдуть три яйця за 12 секунд: складна загадка на уважність

22:46

РЕБ і безпілотники: Сирський заявив про пошук "асиметричних рішень" на фронті

22:10

Убивство заради "маленької принцеси": спливли деталі загибелі українки у ФРН

21:53

Росіяни луплять ракетами по Конотопу: в Сумській області триває евакуація

21:25

Маленька донечка не зможе обійняти тата: росіяни вбили українського командира

21:18

Путіна на Красній площі "захищав" бронежилет у паху - ЗМІ

21:13

У США шукають варіанти: сенатор розкрив несподіваний план допомоги Україні

20:38

Роман Цимбалюк. Путін сказав, що чекає на РосіюВідеоблоги

20:06

Повстанці говорять про новий наступ: РДК підійшов до ядерного об'єкта – Newsweek

19:54

Путинофіла Джигурду помітили на Запоріжжі: спекулював на українському корінні

19:44

На Україну налетить шторм: регіони засипатиме снігом, буде скажений вітер

19:10

Бєлгород тепер може спати спокійноПогляд

19:07

Загроза наступу РФ на півночі: у ГУР оцінили ймовірність атаки

Реклама
18:55

Хто вбив Навального: Трамп промимрив одну річ - Politico

18:51

Ілля Євлаш став новим речником Повітряних сил ЗСУ: що про нього відомо

18:36

4 найкращі способи, як перевірити воду на якість у домашніх умовах

18:34

Краще не стане: у Зеленського сказали, чому Путін говорить про "санітарну зону"

18:29

Деяким українцям можна виходити на пенсію достроково: хто може це зробити

18:24

Молода дружина старого Петросяна розкрила деталі народження доньки

18:08

"Залп" із 60 дронів: Україна щоденного може масовано бити по РФ – Bild

17:36

До чого сниться падіння та політ: відповідь здивує

17:25

Кому молитися 19 березня, щоб у сім'ї був мир, здоров'я і багатство: прикмети

17:18

Загроза затяжної війни: генерал ЗСУ назвав, чим і як змусити РФ видихатися

Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти