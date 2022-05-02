Російська ДРГ, яка готувалася збити пасажирський літак, "погоріла" на постановці нападу на пост ТРО/ УНІАН, Reuters

Російська диверсійно-розвідувальна група, яка планувала збити пасажирський літак над територією РФ чи Білорусі і звинуватити у цьому Україну, "спалилася" на інсценуванні свого нападу на пост української тероборони.

Члени ДРГ боялися самі нападати на пост ТРО, і тому шукали акторів, щоб за їх допомогою зафіксувати сценку псевдонападу і надати "докази" своєму начальству у Москві. На цьому диверсанти "погоріли". Деталі інциденту розповів радник очільника Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

"Вони хотіли розіграти і зняти ролик про те, що вони нібито вбивають, і переслати начальству як звіт про виконану роботу та отримати гонорари. Вони шукали акторів, та на цьому погоріли", – зазначив Арестович.

РФ планувала збити пасажирський літак

Раніше у Службі безпеки України повідомили, що знешкодили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка готувала теракт – планувала збити над територією Росії чи Білорусі пасажирський літак і звинуватити у цьому Україну.

Для цього СБУ провела багатоетапну операцію, адже ворожа ДРГ була глибоко законспірована.

Цивільний борт хотіли обстріляти з переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Stinger". Для того, щоб такий ПЗРК викрасти і вивезти з території України, планували "підібратися" і втертися в довіру до українських військових під виглядом волонтерів.

Раніше повідомлялося, що західна артилерія, яка вже почала надходити в Україну, змінить хід війни з Росією. Україна отримає більше переваг на полі бою. Такий прогноз дали американські військові аналітики.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія задіяла вже 65% всіх своїх наземних Збройних сил. Це понад 120 батальйонних тактичних груп, четверта частина з яких, імовірно, вже виведена з ладу.

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