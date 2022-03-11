"Працюють наші повітряні сили": опубліковано відео знищення пункту управління окупантів

Опубліковано відео знищення пункту управління окупантів / скріншот

У Київській області біля Макарова українські захисники знищили пункт управління російських окупантів.

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, для знищення ворога бійці використовували безпілотник Байрактар.

читайте такожПерехоплено план РФ щодо встановлення контролю над Україною"Кілька хвилин тому знищено ворожий пункт управління на Київському напрямку. Працюють наші повітряні сили", - написав він.

Нагадаємо, російські окупанти пошкодили газопровід на Донбасі. Через це в Бердянську немає газо- і теплопостачання, а температура в більшості будинків – не більше 12 градусів.

Також раніше нардеп, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін заявив, що у війні з Росією Україні дуже важливо протриматися наступні два тижні.

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