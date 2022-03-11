Ворог нещадно обстрілює Миколаїв

Війська РФ наносять артилерійські удари по цивільній інфраструктурі і намагаються прорватися в місто.
З північного боку Миколаєва під селом Гур'ївка йдуть активні бої ВСУ з російськими загарбниками.
"Йдуть активні бойові дії під Гур'ївкою. Ми намагаємося вибивати їх далі. Частина з них біжить, частина намагається сховатися. Будь ласка, не фотографуйте, не знімайте відео! Не лякайтеся, пересуваються наші. Ми рухаємося, займаємося своїми справами. Все в порядку", - повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram.
За його словами, ворог завдає артилерійські удари по цивільній інфраструктурі і намагається прорватися в місто.
Кім додав, що вже зафіксовано низку пожеж і руйнувань:
- Новобузька, 120 - пожежа в кафе
- Миру, 19 - загоряння автомобіля
- Космонавтів, 53 - приліт снаряда
- Васляєва, 49/1 - снаряд влучив у квартиру
- Первомайська, 109 - осколкове поранення чоловіка
- Котельня №11 - попадання снаряда
За попередньою інформацією, жертв немає.
Напомним, ранее для російських військовослужбовців, які не стріляли по мирних українцях і не хочуть цього робити, однак не можуть повернутися назад через ймовірність відкриття загороджувального вогню своїми товаришами по службі, буде відкрита спеціальна "гаряча лінія".
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