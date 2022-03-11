Ворог нещадно обстрілює Миколаїв

Ворог атакує Миколаїв

З північного боку Миколаєва під селом Гур'ївка йдуть активні бої ВСУ з російськими загарбниками.

"Йдуть активні бойові дії під Гур'ївкою. Ми намагаємося вибивати їх далі. Частина з них біжить, частина намагається сховатися. Будь ласка, не фотографуйте, не знімайте відео! Не лякайтеся, пересуваються наші. Ми рухаємося, займаємося своїми справами. Все в порядку", - повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram.

За його словами, ворог завдає артилерійські удари по цивільній інфраструктурі і намагається прорватися в місто.

Кім додав, що вже зафіксовано низку пожеж і руйнувань:

Новобузька, 120 - пожежа в кафе

Миру, 19 - загоряння автомобіля

Космонавтів, 53 - приліт снаряда

Васляєва, 49/1 - снаряд влучив у квартиру

Первомайська, 109 - осколкове поранення чоловіка

Котельня №11 - попадання снаряда

За попередньою інформацією, жертв немає.

Напомним, ранее для російських військовослужбовців, які не стріляли по мирних українцях і не хочуть цього робити, однак не можуть повернутися назад через ймовірність відкриття загороджувального вогню своїми товаришами по службі, буде відкрита спеціальна "гаряча лінія".

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