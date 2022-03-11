Намагалися сховатися в колоні евакуюваних: під Києвом затримана група мародерів

Під Києвом затримано групу мародерів/ скріншот

Поліція Київщини затримала групу мародерів, які переховувалися серед евакуйованих жителів Бучі.

"Сьогодні, 11 березня, при огляді автомобілів гуманітарної колони правоохоронці виявили чотирьох підозрілих осіб У водія і трьох пасажирів автомобіля "Mercedes" були відсутні документи, що засвідчують право власності на машину", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Правоохоронці з'ясували, що затримані громадяни силою забрали у власника машину і зникли на ній з Бучі.

Крім того, встановлено, що під час окупації зловмисники обкрадали місцеве населення, в тому числі магазини.

Встановлення особистостей мародерів показало, що всі вони були раніше судимі за крадіжки і наркозлочини.

На даний момент зловмисники знаходяться в ІТТ.

Нагадаємо, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявив, що Білорусь готується вчинити напад на Україну до 21: 00 11 березня.

Пізніше секретар РНБО Олексій Данилов прокоментував інформацію про можливе вторгнення Білорусі на територію України. За його словами, небезпека є, проте українські військові готові до цього.

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