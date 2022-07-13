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"Як скальпелем хірург": Резніков розповів про успіхи роботи HIMARS по росіянам

13 липня 2022, 19:55

ЗСУ використовують сучасний підхід країн НАТО щодо нанесення точних ударів по ворогу - працюють як скальпелем хірург.

Ракети, Резніков
Резніков повідав про успіхи Західної зброї / ua.depositphotos.com і УНІАН

Американські партнери дуже задоволені якістю використання нашими артилеристами систем HIMARS, високоточною витратою кожної ракети з метою ураження "болючих" місць російських військ.

"Вражаємо склади боєприпасів і командні пункти. Це дійсно ефективна зброя, яка разом з артилерією 155-мм калібру, до якої, в тому числі, відносять сучасні польські САУ "Краб", завдають сьогодних поразок Росії та змінюють взагалі картинку бою. Я думаю, що так далі і буде", - підкреслив міністр оборони України Олексій Резніков під час сьогоднішньої зустрічі з міністром національної оборони Республіки Польща Маріушем Блащаком, повідомляє пресслужба Міноборони.

За словами чиновника, ЗСУ використовують сучасний підхід країн НАТО щодо нанесення точних ударів по ворогу - працюють як скальпелем хірург.

Але, на жаль, наданого іноземними партнерами озброєння на так вже й багато.

"Це серйозний крок до того, щоб зміцнити обороноздатність України, розуміючи, що трохи зменшиться обороноздатність дружньої країни. Схвалюючи це рішення, ми повинні розуміти, що немає магазину, немає супермаркету, де можна легко купити HIMARS, САУ "Краб" і САУ "Panzerhaubitze 2000". Тому це щоразу обчислення готовності забезпечити запасними частинами, навчити наших артилеристів користуватися системами", - уточнив Резніков.

За словами Олексія Резнікова, у звичайних умовах підготовка артилеристів триває не менше трьох місяців, але наші військовослужбовці за сприяння польських та британських інструкторів опановують техніку за 2 тижні.

Ситуація на Донбасі

Військовий експерт Петро Черник заявив, що успішні удари ЗСУ по складах російських окупантів ускладнює реалізацію їхніх планів, проте ситуація залишається складною. За його словами, загарбникам РФ знадобиться кілька днів на перебудову логістики, після чого почнеться нова хвиля битви за Донбас.

За даними розвідки Великої Британії, наступною метою військ РФ стане траса, яка з'єднує Донецьк з Харковом. Уздовж осі головної дороги Е40 противник веде обстріли з окупованого Ізюма. Отримання контролю над цією трасою ворог може використовувати для просування в Донецькій області.

Також у британській розвідці уточнили, що російські війська проводили обстріли Північного сектору Донбасу. Однак окупантам не вдалося досягти серйозного просування.

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новини України Олексій Резніков HIMARS
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