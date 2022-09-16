Катували гарячою праскою та повісили: спливли звірячі злочини окупантів на Херсонщині

Чоловіка викрали з його робочого місця, наділи мішок на голову і вивезли в невідомому напрямку.
В окупованих містах і селах на півдні регулярно зникають люди. Як повідомляють в поліції Херсонської області, з тимчасово окупованої області надходить інформація про катування місцевих жителів російськими військовими та представниками силових структур РФ.
Так, російські військовослужбовці прийшли в квартиру 72-річного чоловіка, шукали зброю і документи на житло, катували гарячою праскою і стріляли над вухом господаря, потім його забрали в невідомому напрямку.
У передмісті Херсона військові РФ забрали місцевого жителя. Чоловіка викрали з його робочого місця, наділи мішок на голову і вивезли в невідомому напрямку.
В одному з сіл Бериславського району представники військових формувань РФ скоїли умисне вбивство місцевого жителя, його повісили у власному дворі.
Окупанти не дали рідним поховати чоловіка, його поховали у дворі будинку.
Поліцією відкриті кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Армія України звільнила Ізюм
Командир батальйону Свобода Петро Кузик 10 вересня зробив заяву про те, що війська Росії тікають з окупованого Ізюма у зв'язку з контрнаступом ЗСУ в Харківській області. Інший боєць української армії, Тарас Березовець, говорив, що військові наблизилися до встановлення контролю над містом.
Увечері того ж дня окрема повітряно-десантна Січеславська бригада опублікувала відео, як сили оборони України зайшли в Ізюм. На в'їзді відразу спорудили український блокпост. У місті з'явилася державна символіка.
11 вересня бійці батальйону "Карпатська Січ" підняли прапор України над містом Ізюм. Пізніше офіційною повідомили, що місто звільнене Збройними силами України.
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