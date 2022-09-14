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Як ЗСУ вдалося стрімко повернути окуповані території: генерал Маломуж дав відповідь

14 вересня 2022, 23:52

Як каже Маломуж, від наших союзників ми отримали новітнє озброєння і техніку.

Маломуж війська Україна
Маломуж / Посольство США в Україні, Главред

Українським військовим вдалося досягти успіху на харківському напрямку завдяки якісним змінам в озброєнні і техніці. Таку думку висловив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж у інтерв'ю Главреду.

"Під час контрнаступу на Харківщині використовувалося новітнє озброєння: HIMARS, ракетні комплекси М-270, протиракетні системи, які ми отримали від британців, американців, норвежців, зенітно-ракетні комплекси, отримані від німців, нові гаубиці. Вся ця зброя на порядок краще, ніж те, що є у росіян. А головне - ця зброя може знецінити вогневі засоби противника. Наприклад, урагани і Гради б'ють на 30-40 км, а HIMARS і М-270 – на 80 км. це дозволяє нам знищувати не тільки склади, штаби, російські ракетні і вогневі комплекси, які дошкуляли нас, але і знецінювати ворога на багатьох напрямках", - говорить Маломуж.

За його словами, від наших союзників ми отримали дійсно новітнє озброєння, техніку, зокрема, бронетанкову, танки, БТРи – це потужна армія, яка може здійснювати під прикриттям наших ракетних можливостей і протиповітряних систем контрнаступальні операції.

"Ось якісний склад і вирішив долю наступальної операції на харківському напрямку. Ми не допустили вал вогню з боку Росії, змогли його нейтралізувати. А принцип раптовості зіграв домінуючу роль у звільненні великої кількості населених пунктів", - додав Маломуж.

Операція ЗСУ зі звільнення Харківської області

Сили оборони України 10 вересня зайшли до Куп'янська і встановили там прапор України. Українська армія взяла під контроль частину міста.

Куп'янськ був ключовим містом для військ Росії на Харківщині – через нього йшло все постачання угруповання окупантів в області.

У розвідці Великобританії заявили, що звільнення Куп'янська стане серйозним ударом для Росії.

Проблема для окупантів також у тому, що там розташовувалися шляхи логістики постачання російського окупаційного угруповання на Донбасі.

Депутат Куп'янської міської ради Вадим Крохмаль 11 вересня заявляв, що Куп'янськ ще повністю не звільнений.

Справа в тому, що Куп'янськ розділений річкою Оскол на дві частини. На правій вже ЗСУ, а на Лівому березі окупанти. Українські війська зачищають місто.

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