Жодного "Мінська" і замороженого конфлікту: Зеленський поставив жорстку умову Росії

Україна працюватиме над відновленням своєї територіальної цілісності - Зеленський / Фото УНІАН

Україна не піде на сценарій завершення війни з РФ, який включає опцію замороженого конфлікту. Повторення історії Мінських угод не буде, а країна більше не опиниться в такому "болоті". Для початку треба зупинити війну, після чого підключити дипломатію. Перший етап вже виконано - Київ зупинив просування Москви. Наразі йде етап, коли потрібно забезпечити відхід російських військ від української території. На третьому етапі має бути відновлено територіальну цілісність держави. Україна готова вести перемовини з Росією, але тільки в якості рівноправного партнера. Домовленості не працюватимуть, допоки їх з російського боку не підтвердить Путін. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час свого виступу на Wall Street Journal CEO Council Summit він, розмірковуючи про можливе перемир'я, сказав, що такі домовленості не передбачають базування російських військ на тих позиціях, на яких вони наразі знаходяться. Це заморожений конфлікт, з чим не категорично не згодна Україна.

читайте такожГаряча фаза близько 4-5 місяців і бої до 2023 року: Жданов зробив прогноз щодо війни РФ проти України"Це заморожений конфлікт. Ми не підемо на заморожений конфлікт", - каже Зеленський.

За його словами, якраз таки до замороженого конфлікту призвели Мінські угоди. Росія вийшла з них 24 лютого, і більше Київ не підписуватиме такі документи.

"Я проти, такого документа точно не буде. Ми не виходили з Мінська, з нього вийшла 24 лютого Росія. Вони вийшли, і більше в таке болото Україна не піде точно", - сказав Зеленський.

Дивіться повне відео виступу Зеленського на Wall Street Journal CEO Council Summit

За його словами, щоб зупинити війну, потрібно пройти три етапи. Перший вже реалізовано - українці змогли зупинити подальше військове просування Росії територією України. На другому етапі, який наразі йде, потрібно зробити так, щоб РФ відійшла від української землі. Третій крок передбачає максимальне відновлення територіальної цілісності держави.

читайте такожУкраїна та РФ не підпишуть договір про мир: Київ очікує виключно на капітуляцію Москви - Данілов"Спочатку потрібно зробити відповідні кроки, щоб зупинити війну, а потім набуде чинності дипломатія... Бажано зробити перший етап, і ми це зробили – зупинити Росію в її просуванні вперед. Другий етап - максимально зробити так, щоб Росія відійшла від нашої території. Наразі ми на другому етапі. Третій етап - відновити максимально територіальну цілісність", - додав Зеленський.

Як стверджує гарант, Київ готовий вести перемовини з Москвою, однак будь-яка дискусія сторін повинна бути рівноправною.

"Там, де можна відновити територіальну цілісність, знайти якісь компроміси завдяки діалогу на словах, а не діалогу зброї, там Україна буде це робити, але показуючи свою позицію як рівноправного партнера в будь-якому діалозі", - вказав президент.

Також він зазначив, що консультації України та РФ триває, проте він "не дуже вірить" в успіх перемовин. Результати дискусії повинен підтвердити Путін.

"Важливо казати, але допоки особисто президент РФ офіційно не скаже, я не бачу ваги в таких домовленостях", - підкреслив Володимир Зеленський.

Перемовини Росії та України

22 квітня повідомлялося про серію дискусій голови делегації України Давида Арахамії та керівника російської делегації Володимира Мединського. Глава МЗС РФ Сергій Лавров за підсумками перемовин сказав, що діалог "застопорився". Нібито Москва передала документи Києву, проте президент Володимир Зеленський сказав, що українська сторона нічого не отримувала.

Українська правда з посиланням на анонімне високопоставлене джерело повідомила, що Україна поставила Росії ультиматум: проведення так званого "референдуму" у Херсонській області поставить крапку на перемовинах сторін.

Президент України Володимир Зеленський 29 квітня зробив заяву, що перемовини Києва та Москви під серйозним питанням через звірства армії Росії на окупованих територіях. Крім того, на його думку, тільки прямі перемовини на рівні глав держав і домовленості виконуватимуться.

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