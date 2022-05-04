УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Жодного "Мінська" і замороженого конфлікту: Зеленський поставив жорстку умову Росії

4 травня 2022, 14:05

Україна готова вести перемовини з РФ, але тільки в якості рівноправного партнера в будь-якому діалозі, сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський
Україна працюватиме над відновленням своєї територіальної цілісності - Зеленський / Фото УНІАН

Україна не піде на сценарій завершення війни з РФ, який включає опцію замороженого конфлікту. Повторення історії Мінських угод не буде, а країна більше не опиниться в такому "болоті". Для початку треба зупинити війну, після чого підключити дипломатію. Перший етап вже виконано - Київ зупинив просування Москви. Наразі йде етап, коли потрібно забезпечити відхід російських військ від української території. На третьому етапі має бути відновлено територіальну цілісність держави. Україна готова вести перемовини з Росією, але тільки в якості рівноправного партнера. Домовленості не працюватимуть, допоки їх з російського боку не підтвердить Путін. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час свого виступу на Wall Street Journal CEO Council Summit він, розмірковуючи про можливе перемир'я, сказав, що такі домовленості не передбачають базування російських військ на тих позиціях, на яких вони наразі знаходяться. Це заморожений конфлікт, з чим не категорично не згодна Україна.

читайте такожГаряча фаза близько 4-5 місяців і бої до 2023 року: Жданов зробив прогноз щодо війни РФ проти України"Це заморожений конфлікт. Ми не підемо на заморожений конфлікт", - каже Зеленський.

За його словами, якраз таки до замороженого конфлікту призвели Мінські угоди. Росія вийшла з них 24 лютого, і більше Київ не підписуватиме такі документи.

"Я проти, такого документа точно не буде. Ми не виходили з Мінська, з нього вийшла 24 лютого Росія. Вони вийшли, і більше в таке болото Україна не піде точно", - сказав Зеленський.

Дивіться повне відео виступу Зеленського на Wall Street Journal CEO Council Summit

За його словами, щоб зупинити війну, потрібно пройти три етапи. Перший вже реалізовано - українці змогли зупинити подальше військове просування Росії територією України. На другому етапі, який наразі йде, потрібно зробити так, щоб РФ відійшла від української землі. Третій крок передбачає максимальне відновлення територіальної цілісності держави.

читайте такожУкраїна та РФ не підпишуть договір про мир: Київ очікує виключно на капітуляцію Москви - Данілов"Спочатку потрібно зробити відповідні кроки, щоб зупинити війну, а потім набуде чинності дипломатія... Бажано зробити перший етап, і ми це зробили – зупинити Росію в її просуванні вперед. Другий етап - максимально зробити так, щоб Росія відійшла від нашої території. Наразі ми на другому етапі. Третій етап - відновити максимально територіальну цілісність", - додав Зеленський.

Як стверджує гарант, Київ готовий вести перемовини з Москвою, однак будь-яка дискусія сторін повинна бути рівноправною.

"Там, де можна відновити територіальну цілісність, знайти якісь компроміси завдяки діалогу на словах, а не діалогу зброї, там Україна буде це робити, але показуючи свою позицію як рівноправного партнера в будь-якому діалозі", - вказав президент.

Також він зазначив, що консультації України та РФ триває, проте він "не дуже вірить" в успіх перемовин. Результати дискусії повинен підтвердити Путін.

"Важливо казати, але допоки особисто президент РФ офіційно не скаже, я не бачу ваги в таких домовленостях", - підкреслив Володимир Зеленський.

Перемовини Росії та України

22 квітня повідомлялося про серію дискусій голови делегації України Давида Арахамії та керівника російської делегації Володимира Мединського. Глава МЗС РФ Сергій Лавров за підсумками перемовин сказав, що діалог "застопорився". Нібито Москва передала документи Києву, проте президент Володимир Зеленський сказав, що українська сторона нічого не отримувала.

Українська правда з посиланням на анонімне високопоставлене джерело повідомила, що Україна поставила Росії ультиматум: проведення так званого "референдуму" у Херсонській області поставить крапку на перемовинах сторін.

Президент України Володимир Зеленський 29 квітня зробив заяву, що перемовини Києва та Москви під серйозним питанням через звірства армії Росії на окупованих територіях. Крім того, на його думку, тільки прямі перемовини на рівні глав держав і домовленості виконуватимуться.

Главред рекомендує:

viber
новини Росії Володимир Зеленський заморожений конфлікт російські війська новини України війна Росії та України
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 2 травня 2022: Левам - непередбачені витрати, Скорпіонам - доленосна зустрічГороскоп на сьогодні, 2 травня 2022: Левам - непередбачені витрати, Скорпіонам - доленосна зустріч Сабуров поплатився за жарти про мертвих українок: після "стусана" в Ізраїлі його відшили в рідному КазахстаніСабуров поплатився за жарти про мертвих українок: після "стусана" в Ізраїлі його відшили в рідному Казахстані "Можна видихнути": таролог назвала терміни корінного перелому у війні"Можна видихнути": таролог назвала терміни корінного перелому у війні Злата Огневич прокоментувала свою нетрадиційну орієнтацію: "Поважайте вибір кожної людини"Злата Огневич прокоментувала свою нетрадиційну орієнтацію: "Поважайте вибір кожної людини" Ракета вбила, коли біг попередити літніх людей: батько розповів про загибель 14-річного сина в ОдесіРакета вбила, коли біг попередити літніх людей: батько розповів про загибель 14-річного сина в Одесі
Підтримайте Главред

Останні новини

14:28

На Київщині знайшли ще 20 убитих агресорами мирних жителів, всього жертв 1235 - Нацполіція

14:23

Коли останній дзвоник у 2022 в Україні: яким буде кінець навчального року в умовах воєнного стану

14:05

Жодного "Мінська" і замороженого конфлікту: Зеленський поставив жорстку умову РосіїВідео

13:39

У Макіївці сталася пожежа на нафтобазі: склад постачав війська РФ, які намагаються захопити ДонбасВідео

13:24

"Треба мати гідність не ганьбити нашу країну": Вітовська-Ванца звернулася до українських біженців

Реклама
13:14

Загальна мобілізація: чому росіяни з України повернуться або без рук-ніг, або в подарунковому пакетіПогляд

13:12

По Варшавській трасі повністю відновлено рух з Києва до Житомира

13:00

Гороскоп на завтра, 5 травня 2022: Ракам – прибуток, Левам – доленосна зустріч, Стрільцям - віщі сни

12:30

У Білорусі заявили про раптову перевірку "сил реагування" і перекинули дивізіон ракетВідео

12:14

1+1 media відновлює спортивні новини на телеканалах 2+2 та ТЕТ

12:10

"Перемогти зло непросто, але ми це зробимо": боєць ЗСУ та бригада розбили три десятки бронетехніки РФ

11:57

Рашистський режисер погрожує критикам війни в Україні: "Все серйозно: концтабори, стерилізація!"

11:52

Українські бійці одним ударом спалили і змішали з землею БМП окупантівВідео

11:47

Не в Росії: ЗМІ дізналися, куди Ані Лорак діла свою дочку

11:42

На це можна дивитися вічно: ЗСУ розірвали на шматки "Бук-М2" і десятки окупантівВідео

11:10

"Змінюючи підгузник, я плакала": місячний малюк прожив три тижні в підвалі під обстрілами окупантів

11:09

Потап зізнався в коханні "найкрасивішій жінці світу"

11:07

Росія перетворила себе на посміховисько: як у Кремлі заплуталися у власній пропагандіПогляд

11:02

Брюссель відключить Сбербанк від SWIFT і поступово введе ембарго на нафту з РФ - голова Єврокомісії

10:46

Британська розвідка назвала Краматорськ та Сєверодонецьк головними цілями РФ на Донбасі найближчими днями

Реклама
10:45

Гороскоп на сьогодні, 4 травня 2022: Ракам - везіння, Левам - сімейні проблеми, Рибам - подарунки

10:19

У Росії можуть виникнути Білгородська, Курська, Брянська народні республіки - ДаніловВідео

10:16

"Це крадені труси": у мережі висміяли Медведєва в білизні популярного бренду

09:56

Гори техніки і десятки "двохсотих" окупантів: ЗСУ "дали жару" на півдні України

09:22

"Ця нація - справжній приклад для наслідування": Ахеджакова оспівала українців, дорікнувши росіянам

09:15

Під Запоріжжям ЗСУ завдали великих втрат росіянам, більше сотні ліквідованих - ГенштабВідео

09:12

Якими досягненнями до 9 травня марить Путін і чого далі чекати від війниПогляд

08:46

"Просто не можемо": Брежнєва і Меладзе відмовилися виступати перед росіянами в Туреччині

08:39

По всій Росії десятками підпалюють військкомати - Арестович

08:32

"Готуйтеся, брати": Данілов попередив Молдову і Казахстан про напад РосіїВідео

08:18

Під час удару ЗСУ по острову Зміїний загинули всі окупанти - ЦимбалюкВідео

08:08

Мати закрила 5-річного сина від куль окупантів і померла: дідусь розповів трагічну історіюВідео

07:33

"Ленд-ліз працює": Гайдай попередив про деокупацію Луганщини та плани хворого ПутінаВідео

06:54

Деокупація йде повним ходом: ЗСУ звільнили від орків 4 населені пункти на півдні УкраїниВідео

06:29

Навіщо Росія так несамовито стирає Донбас з лиця земліПогляд

06:21

У ФСБ почалися чистики - шукають цапа-відбувайла в оточенні Путіна, - начальник української розвідкиВідео

06:10

Нова зброя від Заходу і наступ ЗСУ наприкінці червня: генерал СБУ назвав план для армії УкраїниВідео

05:40

З якими антибіотиками можна та не можна поєднувати алкоголь - список

05:12

Жіночі штани на літо 2022 з ніжним принтом, в який легко закохатися з першого поглядуВідео

04:41

Проллється грошовий дощ: названі знаки, які зможуть розбагатіти цього літа

Реклама
04:10

Бережіть врожай: Україну атакують заморозки та похолоданняВідео

03:48

Дав карт-бланш на звірства армії РФ: експерт пояснив збочений потяг Путіна до вбивств чужими рукамиВідео

03:17

Пропагандистку Симоньян "покарають" за наклеп на Галкіна та Пугачову їх високопоставлені друзі

02:45

Смерть Путіна може не зупинити війну: експерт пояснив, чого чекати після усунення диктатора

01:31

Експерт пояснив, чому колосальні втрати у війні в Україні не зупиняють окупантів

00:51

Прикмети на 4 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:20

Росія повинна повернутися до кордонів до 24 лютого - ЗеленськийВідео

00:19

"Україна їм не під силу": Зеленський висловився щодо нових ракетних ударів орків

00:02

Єрмак різко відреагував на найпотужніший ракетний обстріл України з початку війниВідео

03 травня, вівторок
23:32

"Деградація системи": Собчак розкритикувала Лаврова за його висловлювання про євреїв

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти