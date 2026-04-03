Путіну доведеться реагувати: Фесенко про головний сценарій примушення РФ до миру

Дональд Трамп є головним чинником переговорів для Володимира Путіна, вважає Володимир Фесенко.

Володимир Фесенко прокоментував ймовірний сценарій закінчення війни

Важливе із заяв Фесенка:

Китай може взяти на себе головну посередницьку функцію в переговорах

Москві доведеться відновити участь у переговорному процесі

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко заявив, що якщо Європа виступатиме в ролі головного посередника в переговорах щодо завершення війни в Україні, диктатор РФ Володимир Путін може цього не прийняти.

"А ось якщо Китай візьме на себе головну посередницьку функцію в переговорах, Росія його ігнорувати не зможе. Так чи інакше, може виникнути пауза в переговорному процесі", – підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

Експерт переконаний у тому, що важливо не тільки те, хто веде переговори, але й те, якою є військова ситуація.

"Якщо ситуація на полі бою для Росії зайде в глухий кут, коли стане очевидно, що Путін не виграє війну, а економічні проблеми в РФ значно поглибляться, то Москві доведеться відновити участь у переговорному процесі", – зазначив він.

Співрозмовник каже про те, що справа не тільки в особі президента США Дональда Трампа.

"Так, зараз Трамп є головним фактором переговорів для Путіна. Але якщо цю роль візьме на себе Китай або міжнародні організації, Росії доведеться на це реагувати. Це не гарантує швидкого результату переговорів, але рухати їх здатний не тільки Трамп", – резюмував Фесенко.

Експерт про баланс інтересів США і Китаю Журналіст Вадим Денисенко вважає, що Китаю невигідний ані крах Росії, ані її перемога. Оптимальним для Пекіна залишається сценарій, за якого Москва ослаблена й економічно залежна, з посиленою орієнтацією на Схід. На його думку, найбільш зручний результат — той, де обидві сторони конфлікту зможуть заявити про частковий успіх. Він також зазначає, що світова політика дедалі більше будується на гнучких домовленостях, і в майбутньому США та Китай шукатимуть компроміси, розглядаючи українське питання в ширшому європейському контексті.

Раніше повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп поспілкувався з Сі Цзіньпіном і обговорив Україну. Вони домовилися разом працювати над врегулюванням ситуації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Китай може піти на поступки Трампу щодо російської нафти. Китай, незважаючи на свою зовнішню стабільність, здатний діяти несподівано.

Як раніше повідомляв Главред, США готують новий етап посилення санкцій проти Росії, зазначив міністр фінансів Скотт Бессент під час розмови з журналістами.

Про персону: Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

