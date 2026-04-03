Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Путіну доведеться реагувати: Фесенко про головний сценарій примушення РФ до миру

Олексій Тесля
3 квітня 2026, 23:28
Дональд Трамп є головним чинником переговорів для Володимира Путіна, вважає Володимир Фесенко.
Володимир Фесенко прокоментував ймовірний сценарій закінчення війни

Важливе із заяв Фесенка:

  • Китай може взяти на себе головну посередницьку функцію в переговорах
  • Москві доведеться відновити участь у переговорному процесі

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко заявив, що якщо Європа виступатиме в ролі головного посередника в переговорах щодо завершення війни в Україні, диктатор РФ Володимир Путін може цього не прийняти.

"А ось якщо Китай візьме на себе головну посередницьку функцію в переговорах, Росія його ігнорувати не зможе. Так чи інакше, може виникнути пауза в переговорному процесі", – підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

відео дня

Експерт переконаний у тому, що важливо не тільки те, хто веде переговори, але й те, якою є військова ситуація.

"Якщо ситуація на полі бою для Росії зайде в глухий кут, коли стане очевидно, що Путін не виграє війну, а економічні проблеми в РФ значно поглибляться, то Москві доведеться відновити участь у переговорному процесі", – зазначив він.

/ Інфографіка: Главред

Співрозмовник каже про те, що справа не тільки в особі президента США Дональда Трампа.

"Так, зараз Трамп є головним фактором переговорів для Путіна. Але якщо цю роль візьме на себе Китай або міжнародні організації, Росії доведеться на це реагувати. Це не гарантує швидкого результату переговорів, але рухати їх здатний не тільки Трамп", – резюмував Фесенко.

Експерт про баланс інтересів США і Китаю

Журналіст Вадим Денисенко вважає, що Китаю невигідний ані крах Росії, ані її перемога. Оптимальним для Пекіна залишається сценарій, за якого Москва ослаблена й економічно залежна, з посиленою орієнтацією на Схід.

На його думку, найбільш зручний результат — той, де обидві сторони конфлікту зможуть заявити про частковий успіх.

Він також зазначає, що світова політика дедалі більше будується на гнучких домовленостях, і в майбутньому США та Китай шукатимуть компроміси, розглядаючи українське питання в ширшому європейському контексті.

Раніше повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп поспілкувався з Сі Цзіньпіном і обговорив Україну. Вони домовилися разом працювати над врегулюванням ситуації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Китай може піти на поступки Трампу щодо російської нафти. Китай, незважаючи на свою зовнішню стабільність, здатний діяти несподівано.

Як раніше повідомляв Главред, США готують новий етап посилення санкцій проти Росії, зазначив міністр фінансів Скотт Бессент під час розмови з журналістами.

Інші новини:

Про персону: Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Фесенко Переговори про припинення вогню
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

23:57Фронт
РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

19:27Війна
Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

19:27Світ
Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Партнери просять Україну не завдавати ударів по російських НПЗ – Буданов

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти