ЗСУ 'перемелюють' окупантів на Лівобережжі: за місяць знищили тисячі росіян

Російські війська доклали чимало зусиль, щоб не допустити розширення українських плацдармів, каже Янно Мярк.

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ЗСУ знищують окупантів на Лівобережжі / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, 14 окремо механізована бригада

Підрозділи Збройних сил України завдали російським окупантам значних втрат лівому березі Дніпра в Херсонської області.

Це змусило росіян перекидати додаткові частини окупантів з інших ділянок фронту, розповів заступник начальника штабу естонської дивізії Янно Мярк, повідомляє ERR.

Він зазначив, що російські війська доклали чимало зусиль, щоб не допустити розширення українських плацдармів на Дніпрі або перекидання туди додаткових сил.

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За його словами, втрати російських військ там також дуже великі.

"Втрати за цей чотиритижневий період оцінюються в близько 3500 російських військовослужбовців, як пораненими, так і вбитими", - підкреслив естонський офіцер.

Естонський полковник уточнив, що це вже змусило російське командування перекинути в цей район підрозділи з інших фронтів.

Просування ЗСУ на Херсонщині

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ взяли плацдарм на Лівобережжі і вибивають тили окупантів. Сили оборони півдня продовжують виконання вогневих завдань, повідомили в ОК "Південь".

Як раніше повідомлялося, в ГУР розкрили сценарій здачі РФ Лівобережжя. ЗСУ ставлять перед собою завдання відтіснити ворога якнайдалі від правого берега, розповіли в Генштабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в ході нової атаки окупантів на Херсонщині був зруйновано важливий об'єкт. Російські війська завдали удару по Білозерці на Херсонщині, внаслідок чого постраждали мирні жителі.

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