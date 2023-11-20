Взяли плацдарм на Лівобережжі та вибивають тили окупантів: у ЗСУ розкрили деталі

Сили оборони півдня продовжують виконання вогневих завдань, повідомили в ОК "Південь".

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ЗСУ закріплюються на Лівобережжі / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Підрозділи Збройних сил України продовжують утримувати позиції на Лівому березі Дніпра в Херсонської області не дивлячись на напружену обстановку.

"Українські війська надалі утримують свої позиції на Лівобережжі Дніпра, а також проводять контрбатарейну боротьбу, завдають вогневих уражень по позиціях і по тилах російських окупантів", - йдеться в повідомленні ОК "Південь".

При цьому уточнюється, що в діях противника ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

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Що відомо про бої на півдні

Уточнюється, що Сили оборони півдня продовжують виконання вогневих завдань. Через погану погоду ускладнена розвідка результатів бойової роботи, проте є підтвердження про знищення шести ворожих бійців, польового пункту боєзабезпечення та пункту управління БПЛА.

При цьому за добу російські загарбники обстріляли дев'ять населених пунктів, у тому числі Херсон, Білозерку, Микільське, Очаків і Солончаки.

Шість мирних жителів отримали поранення, з них одна дитина. Ворожими обстрілами пошкоджено понад 10 багатоповерхівок, близько 30 приватних будинків, два гаражі, чотири будівлі приватних підприємств, газопровід та лінії електропередачі.

Війська РФ скинули з безпілотника чотири осколкові боєприпаси по населеному пункту Антонівка. Жертв серед населення немає.

Просування ЗСУ на Херсонщині

Раніше повідомлялося, що ЗСУ захопили важливий плацдарм на Лівобережжі. Оперативна обстановка на фронті залишається складною, підкреслили в Генштабі.

Як раніше повідомлялося, в ГУР розкрили сценарій здачі РФ Лівобережжя. ЗСУ ставлять перед собою завдання відтіснити ворога якнайдалі від правого берега, розповіли в Генштабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в ході нової атаки окупантів на Херсонщині був зруйновано важливий об'єкт. Російські війська завдали удару по Білозерці на Херсонщині, внаслідок чого постраждали мирні жителі.

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