'Путін бреше': Зеленський емоційно відреагував на звернення російського диктатора

Зеленський наголосив, що сьогоднішній удар по Дніпру із застосуванням нового типу ракет є доказом того, що російське політичне керівництво не хоче миру.

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Зеленський емоційно відреагував на звернення Путіна / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Про що сказав Зеленський:

Путін зробув другий крок до ескалації за останній рік

РФ діє всупереч закликам країн світу припинити розширення конфлікту

Україна має право на застосування далекобійної зброї по Росії

Президент України Володимир Зеленський відреагував на звернення російського диктатора Володимира Путіна щодо удару по Україні ракетою "Орешник". Відповідне звернення він опублікував у своєму Telegram.

За словами Зеленського, Путін зробив уже другий за цей рік крок до ескалації війни, застосувавши нову балістичну ракету.

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"Путін ударив по нашому місту Дніпру – одному з найбільших міст України. Це очевидне та серйозне збільшення масштабу і жорстокості цієї війни, цинічне порушення Росією Статуту ООН. І я підкреслю: це вже другий крок Росії до ескалації за рік. Першим таким кроком було залучення Північної Кореї до війни проти України – контингенту у щонайменше 11 тисяч солдатів", - вказує глава держави.

Президент наголосив, що Путін діє всупереч закликам усього світу припинити розширення конфлікту. Йому байдуже до позиції Китаю, Бразилії, європейських країн, США та інших держав.

Президент додав, що Путін сам розв’язав цю нічим не спровоковану війну і продовжує робити все, щоб вона тривала вже понад тисячу днів.

"Ця сьогоднішня балістична ракета проти України є черговим доказом, що миру Росія точно не хоче. І Путін бреше, коли каже, що нібито застосування Україною далекобійної зброї стало якимось новим нашим кроком. Ми вже не вперше застосовуємо цю зброю. І маємо на це повне право згідно норм міжнародного права; наше право на самооборону таке ж, як і будь-якої іншої нації. І коли російські ракети б’ють по наших містах, коли щоночі Україну атакують іранські "шахеди", коли в нас на кордоні розгорнуто контингент із Північної Кореї, Путін не тільки робить війну довшою – він просто щоразу плює в обличчя тим у світі, хто справді хоче відновлення миру", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що світ повинен реагувати на дії Путіна, адже зараз бракує сильної міжнародної відповіді. Путін перевіряє рішучість партнерів, і всім очевидно, хто розпочав цю війну 24 лютого та спрямовує всі ресурси на її продовження.

Зеленський наголосив, що його необхідно зупинити, адже відсутність жорсткої реакції тільки заохочує Росію продовжувати агресію.

Він вказує на те, що світ має змусити Путіна усвідомити, якою є ціна його амбіцій. Необхідно діяти, тиснути та примушувати Росію до справжнього миру, який може бути досягнутий лише через силу. Без цього Росія продовжуватиме завдавати удари, погрожувати та дестабілізувати ситуацію не лише в Україні, а й у світі.

"Справжній мир вартий того, щоб діяти заради нього. Діяти потрібно", - резюмував глава держави.

Час підльоту ракети "Рубіж" (Орешник) до міст України / Інфографіка Главред

Удар по Дніпру 21 листопада - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 21 листопада Росія завдала удару по Дніпру балістичною ракетою в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін у своєму терміновому зверненні. Він уточнив, що під час ранкової атаки російські сили використали ракету середньої дальності під назвою "Орешник".

Аналітики Defence Express зазначають, що у відкритих джерелах відсутня інформація про ракету з такою назвою. На їхню думку, Кремль часто використовує вигадані назви для своїх нібито "новітніх" озброєнь.

Телеканал CNN, посилаючись на анонімного американського чиновника, повідомив, що ракета, використана під час удару по Дніпру, була експериментальною балістичною ракетою середньої дальності, а не міжконтинентальною. США заздалегідь знали про можливість її застосування та попередили Україну й інші країни про потенційну загрозу.

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