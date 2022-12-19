Путін тричі відкладав напад на Україну, на вторгненні наполягала ФСБ - ГУР

Всі перші цілі агресора Росії в Україні провалилися - їм не вдалося оточити Київ, окупувати Суми, Чернігів і Харків, зазначив Вадим Скібіцький.

Путін консультувався щодо окупації України з Шойгу та Герасимовим - ГУР / Колаж скріншот YouTube, УНІАН

Керівник країни-окупанта РФ Володимир Путін тричі відкладав повномасштабне військове вторгнення на територію України. Він розмовляв з міністром оборони Сергієм Шойгу і главою Генштабу Валерієм Герасимовим. На нападі наполягала Федеральна служба безпеки (ФСБ), яка вважала, що все готово для окупації. Однак плани ворога провалилися - росіяни не змогли оточити Київ і захопити інші міста. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

В інтерв'ю німецькому виданню Bild він розповів про те, що згідно з інформацією розвідки, Кремль тричі переносив напад на Україну. Останнє перенесення - в середині лютого.

"За нашою інформацією, атаку переносили тричі, останній раз в середині лютого", - зазначив Скібіцький.

За його словами, Путін неодноразово розмовляв про військове вторгнення з начальником російського Генштабу Валерієм Герасимовим і міністром оборони Сергієм Шойгу. На атаці наполягала конкретно ФСБ.

"Вони (співробітники ФСБ) були впевнені, що достатньо підготувалися до вторгнення. Вони вклали величезні ресурси і підштовхнули Герасимова до атаки. Той факт, що російські частини були забезпечені продовольством, боєприпасами і пальним на три доби (під час спроби захопити Київ), показує, як сильно вони прорахувалися. Всі перші (військові) цілі провалилися, вони не змогли оточити Київ, не змогли взяти Суми, Чернігів і Харків", - підкреслив Вадим Скібіцький.

Війна Росії проти України

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist розповів, що окупант Росія в 2023 році, ймовірно, з кінця січня, або в березні, може перейти в новий масштабний наступ.

Ворог може знову спробувати захопити Київ, наступати на Донбасі або з півдня. Україні потрібно більше зброї для звільнення своїх територій.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що наступні півроку стануть вирішальними для України. Він закликав Захід надати підтримку українській державі у сфері протидії російському ракетному терору, забезпечити стійкість держави взимку, збільшити військову підтримку та посприяти у просуванні формули миру.

Командувач оперативним командуванням Південь Андрій Ковальчук зазначив, що ЗСУ готуються до сценаріїв можливого наступу РФ на Україну з півночі, сходу та півдня. Наступ з Білорусі може відбутися наприкінці лютого або пізніше. Українські війська відбиватимуть потенційну ворожу атаку.

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