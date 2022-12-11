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Російські неонацисти можуть планувати напад на країни НАТО за спиною Путіна – The Guardian

11 грудня 2022, 17:30
Кремль може втратити контроль над російськими неонацистами. Члени відповідних угруповань можуть готуватися до ескалації воєнної ситуації у світі.
Граница, российские военные
Кремль може втратити контроль над російськими неонацистами/ 24 канал, скрін

На Заході хвилюються, що російські неонацисти можуть готувати напад на країни Північноатлантичного альянсу. Таке занепокоєння було спричинене тим, що російське неонацистське воєнізоване угруповання "Русіч", яке пов’язане з Кремлем, попросило своїх членів надати розвіддані щодо військової діяльності у Латвії, Литві та Естонії.

Про це пише The Guardian із посиланням на свої джерела. Зазначається, що члени угруповання можуть здійснити напад, не узгоджуючи його з Кремлем.

Формування "Русіч", яке тісно пов’язане із приватною військовою компанією "Вагнер", на днях звернулося до свої учасників із проханням надати дані щодо прикордонних постів та військових переміщень у трьох країнах Балтії.

Джерела The Guardian зазначають, що росіяни могли розчаруватися у Кремлі та ході війни проти України, і тому вони можуть піти на такий крок й напасти на країни НАТО. Таким чином вони хочуть спричинити ескалацію конфлікту.

У той же час джерела кажуть, що Кремль може втратити контроль над ультраправими воєнізованими організаціями в РФ. За їхніми словами, Кремль може бути не замішаний у такому нападі на країни НАТО. висновок про це можна зробити з того факту, що владній верхівці РФ відомі дані, які зараз намагаються дістати члени "Русіча".

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що глава Кремля Володимир Путін – політик, з яким домовитися неможливо. Ймовірно, такої ж думки дотримуються і європейські лідери. Він прямо говорить про свій намір знищити Україну, допоки його вимоги не будуть виконані. Питання завершення війни має бути очевидним – перемога Києва.

Нагадаємо, раніше російський правозахисник та опозиціонер Марк Фейгін пояснив прихований зміст заяви Путіна про другу мобілізацію. Потенціал окупантів, яких набрали на фронт під час першої мобілізації, уже вичерпаний, але Путін заперечує підготовку другої хвилі, каже російський правозахисник. Але якщо Путін цього не зробить, через кілька місяців війна закінчиться.

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