Путін "зібрався патрулювати" Чорне море: у ВМСУ відповіли на його заяву

Дальність пуску ракети з МіГ-31К становить близько 2 тисяч кілометрів, тому патрулювання ними Чорного моря виглядає дивно, сказав Дмитро Плетенчук.

https://glavred.net/ukraine/putin-sobralsya-patrulirovat-chernoe-more-v-vmsu-otvetili-na-ego-zayavlenie-10509358.html Посилання скопійоване

Росії немає сенсу заходити до Чорного моря ракетами Калібр на МіГ-31К - ВМСУ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Кремль

Військові літаки країни-окупанта Росії постійно знаходяться над акваторією Чорного моря. Для України їхня присутність у повітрі не є чимось новим. Тому риторика директора Кремля Володимира Путіна про "патрулювання" моря є, скоріше, політичною заявою. Риторику про застосування ракет "Кинджал" із Міг-31 над Чорним морем поки що немає можливості підтвердити. Про це заявив речник Військово-Морських сил Дмитро Плетенчук.

Як повідомляє РБК-Україна, він розповів про те, що російські Військово-космічні сили постійно присутні над акваторією Чорного моря. Для України тут немає нічого нового.

Що стосується можливого застосування "Кинджалів" з МіГ-31К із Чорного моря, інформація поки що не підтверджується.

відео дня

"Вони періодично в нашій акваторії бувають, ведуть розвідку і періодично наносять вогняне ураження, перш за все по острову Зміїному. Яка мета, насправді зрозуміти важко, проте, такий факт має місце. Що стосується їхньої риторики про застосування "Кинджалів" - це ми не можемо підтвердити", - пояснив ситуацію Плетенчук.

Також він додав, що заява Путіна про патрулювання МіГ-31К виглядає дивною, оскільки заявлена дальність пуску ракети такого типу становить близько 2 тисяч кілометрів.

"Тому сенсу заходити до акваторії літаками із цим озброєнням немає, якщо, звичайно, такі технічні характеристики відповідають дійсності. Тому ці слова більше виглядають як політичні заяви", - підкреслив Дмитро Плетенчук.

Ситуація в Чорному морі

Україна 13 жовтня завдала нові удари по кораблях Чорноморського флоту РФ. Зокрема, пошкодження отримали корабель "Павло Державін" і буксир окупантів "Николай Муру".

Росія виводить кораблі з Криму, можливості окупантів знижуються, сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. За його словами, окупанти відводять кораблі з окупованого Севастополя до Новоросійська.

Росія відводить кораблі ЧФ до Новоросійська, проте загроза ракетних ударів по Україні, як і раніше, залишається високою, сказала речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Ворог продовжує утримувати низку бойових кораблів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.