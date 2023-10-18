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Путін "зібрався патрулювати" Чорне море: у ВМСУ відповіли на його заяву

Андрій Ганчук
18 жовтня 2023, 16:19 оновлено 18 жовтня, 16:33
Дальність пуску ракети з МіГ-31К становить близько 2 тисяч кілометрів, тому патрулювання ними Чорного моря виглядає дивно, сказав Дмитро Плетенчук.
Путін, Міг31-До
Росії немає сенсу заходити до Чорного моря ракетами Калібр на МіГ-31К - ВМСУ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Кремль

Військові літаки країни-окупанта Росії постійно знаходяться над акваторією Чорного моря. Для України їхня присутність у повітрі не є чимось новим. Тому риторика директора Кремля Володимира Путіна про "патрулювання" моря є, скоріше, політичною заявою. Риторику про застосування ракет "Кинджал" із Міг-31 над Чорним морем поки що немає можливості підтвердити. Про це заявив речник Військово-Морських сил Дмитро Плетенчук.

Як повідомляє РБК-Україна, він розповів про те, що російські Військово-космічні сили постійно присутні над акваторією Чорного моря. Для України тут немає нічого нового.

Що стосується можливого застосування "Кинджалів" з МіГ-31К із Чорного моря, інформація поки що не підтверджується.

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"Вони періодично в нашій акваторії бувають, ведуть розвідку і періодично наносять вогняне ураження, перш за все по острову Зміїному. Яка мета, насправді зрозуміти важко, проте, такий факт має місце. Що стосується їхньої риторики про застосування "Кинджалів" - це ми не можемо підтвердити", - пояснив ситуацію Плетенчук.

Також він додав, що заява Путіна про патрулювання МіГ-31К виглядає дивною, оскільки заявлена дальність пуску ракети такого типу становить близько 2 тисяч кілометрів.

"Тому сенсу заходити до акваторії літаками із цим озброєнням немає, якщо, звичайно, такі технічні характеристики відповідають дійсності. Тому ці слова більше виглядають як політичні заяви", - підкреслив Дмитро Плетенчук.

Ситуація в Чорному морі

Україна 13 жовтня завдала нові удари по кораблях Чорноморського флоту РФ. Зокрема, пошкодження отримали корабель "Павло Державін" і буксир окупантів "Николай Муру".

Росія виводить кораблі з Криму, можливості окупантів знижуються, сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. За його словами, окупанти відводять кораблі з окупованого Севастополя до Новоросійська.

Росія відводить кораблі ЧФ до Новоросійська, проте загроза ракетних ударів по Україні, як і раніше, залишається високою, сказала речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Ворог продовжує утримувати низку бойових кораблів.

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МиГ-31 Володимир Путін ВМС України війна Росії та України
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