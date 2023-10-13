Удари по кораблях ЧФ: у ВМС назвали чисельність угруповання РФ біля берегів України

Кілька місяців тому угруповання РФ в морі було набагато більше, підкреслив Дмитро Плетенчук.

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Ракетоносій РФ Буян-М був атакований в Чорному морі / Колаж: Главред, Фото: УНІАН , mil.ru

Речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук розповів про зменшення угруповання кораблів окупантів РФ у Чорному морі після серії ударів по ворожих кораблях.

У Чорному і Азовському морі залишається трохи більше 30 одиниць корабельного складу Чорноморського флоту РФ. Про це він підкреслив в ефірі Radio NV.

За словами спікера ВМС, вороже угруповання залишається досить серйозним, тому списувати його з рахунків не можна.

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"Ще залишається морська охорона, проте вона зосереджена навколо так званого Кримського мосту. Там може перебувати до двох десятків одиниць в строю — і кораблів, і катерів", — зазначив він.

Разом з тим співрозмовник звернув увагу на те, що ще кілька місяців тому вороже угруповання в морі було набагато більшим.

"Новин [про ураження кораблів] було багато, тому що одиниць було чимало. Кілька місяців тому я розповідав, що в Чорному морі загальна кількість [суден] разом з прикордонниками, з морською охороною, може досягати 80 одиниць — це і кораблів, і катерів", - додав Плетенчук.

Подробиці ударів по кораблях РФ

У свою чергу глава об'єднаного прес-центру Сил охорони і оборони "Південь" Наталія Гуменюк уточнила, що в Чорному морі залишаються ще багато російських ракетоносіїв – підводних і надводних.

"Дійсно, операція цікава, насичена. Але щоб підводити підсумки, ще мало часу - є що уточнити, ми ще збираємо деталі. Тому трохи терпіння - і буде цікаво", - підкреслила вона, коментуючи недавні удари по кораблях РФ.

Гуменюк додала, що окупанти РФ можуть своїми ракетоносіями тримати українські міста в напрузі ще довгий час.

Удари по Чорноморському флоту

Раніше у ЗСУ попередили про зміні тактики Чорноморського флоту РФ. У бойовому порядку тільки платформи для запуску крилатих ракет типу "Калібр", розповів Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Чорноморський флот РФ ослаб після українських атак по штаб-квартирі. Чорноморський флот РФ зазнав низки серйозних атак, кульмінацією яких стали удари по штаб-квартирі 20 і 22 вересня.

Як відомо раніше Росія перекинула 14 кораблів до Новоросійська, розповіли в Американському інституті вивчення війни. На думку аналітиків, такі дії окупантів пов'язані зі спробою відвести кораблі від ймовірних ударів України.

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