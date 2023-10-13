Це могла бути наша торпеда: полковник ЗСУ розповів деталі удару по кораблю РФ

Полковник запасу ЗСУ повідомив деталі ураження російського великого сторожевого корабля "Павел Державин".

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Полковник ЗСУ розповів деталі удару по кораблю РФ / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео https://t.me/zedigital

Представник Військово-морських сил ЗСУ підтвердив, що корабель "Павел Державин" Російського Чорноморського флоту отримав пошкодження у районі Севастополя, який наразі перебуває під окупацією.

Це російський великий сторожовий корабель, який здатен нести на борту одразу 8 ракет "Калібр". Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в ефірі 24 каналу повідомив, чим саме було уражено корабель Чорноморського флоту "Павел Державин" .

За його словами, відомо, що був вибух, який чули навіть севастопольці. Найімовірніше, причиною став зовнішній вплив: або міна, або торпеда.

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Світан зазначає, що якщо корабель було уражено саме міною, то швидше за все вона має російське походження. У разі якщо підрив корабля стався торпедою, то вона була українська.

"У нас же є керовані безпілотники, тобто та ж торпеда тільки керована. Це можливо. Я думаю, що найближчим часом це буде зрозуміло. Проте вибух вивів з ладу корабель", – зазначив військовий експерт.

Атаки на Чорноморський флот

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, удари по Чорноморському флоту агресора Росії в Севастополі показали, що ситуація для російських військ в окупованому Криму тривожна. Українська розвідка фіксує всі пересування ворога, а ЗСУ роблять свою роботу. Єдиний варіант для окупантів - забратися разом зі своїм флотом з Кримського півострова.

У свою чергу, у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії повідомили, що після успішних українських ударів Чорноморський флот РФ не зможе мати в акваторії Чорного моря такий контроль, як раніше.

Також стало відомо, що офіцери ВМФ країни-агресора Росії "зливали" Україні інформацію про місцезнаходження та діяльність своїх командирів в обмін на грошову винагороду. Нездатність Москви вчасно виплачувати зарплату своїм військовослужбовцям зіграла ключову роль в ракетному ударі по штаб-квартирі Чорноморського флоту Росії в Севастополі.

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