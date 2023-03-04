"Путін збере усе, що тільки можна": генерал пояснив наслідки, якщо РФ оголосить війну замість "СВО"

Диктатор РФ почне збирати ще більше ресурсів всередині Росії для ведення війни, і робитиме це силовим способом.

Генерал пояснив наслідки, якщо РФ оголосить війну замість так званої "СВО"/ Главред, сайт Кремля

Якщо країна-агресорка Росія офіційно оголосить Україні війну замість так званої "спеціальної військової операції", як вони позиціонують повномасштабне вторгнення зараз, це просто ще більше розв’яже руки російському диктатору Володимиру Путіну.

Владна верхівка в РФ зможе спробувати зібрати усі ресурси, які є в їхній державі, і кинути на поле бою. Про це сказав генерал армії, керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж, повідомляє ТСН.ua.

Тобто фактично ті речі, які зараз в країні-агресорці робляться приховано, Путін зможе робити відкрито. Він збиратиме ресурси на війну силовими методами.

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"Практично, нічого не змінить (офіційне оголошення війни – ред.). Зміна статусу війни дасть російському керівництву зібрати усе, що тільки можна. Це буде не просто прихований формат, наприклад, мобілізації, змушення підприємців працювати щоденно, а це вже буде у форматі законодавства", – зазначає Маломуж.

За словами генерала армії, російський диктатор ще більше тиснутиме на росіян, і, зокрема, на підприємців, щоб дістати більше ресурсів для ведення війни.

"Війна, військовий стан, все під Путіна, генерування нових ресурсів, нова хвиля мобілізації, змушування усіх підприємців, бізнесменів, щоб вони переорієнтувалися на війну. Щоб усе це йшло на велику війну. Це зміна не тільки статусу, а й можливостей авторитарного режиму більш потужно мобілізувати ресурси силовим способом", – пояснює Маломуж.

Ситуація на фронті

Раніше у ЗСУ розповіли про операції спецсил у Бахмуті. Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зазначає, що ситуація навколо Бахмута є важкою, але незважаючи ні на що залишається контрольованою.

Британський генерал Річард Ширрефф зазначає, що українці досягли стратегічного успіху в Бахмуті. Він наголосив, що ЗСУ змусили росіян покласти безліч своїх солдатів і відправити на знищення величезну кількість техніки на Бахмутському напрямку, що стало стратегічним успіхом.

Нагадаємо, раніше полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан висловив думку, що вихід українських військових на кордони 1991 року не означатиме завершення війни. Після цього просто утвориться новий фронт, який простягатиметься на тисячу кілометрів і зачепить російські території. Цей фронт проходитиме через п’ять російських регіонів.

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