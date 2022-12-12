'Вони бояться нашої перемоги': Світан розповів, чи може Захід допустити поразку України у війні з РФ

Як зазначив Світан, Захід, з одного боку, боїться перемоги України над Росією і боїться некерованого розвалу РФ.

Світан розповів, чи може Захід допустити поразку України у війні з РФ / 128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатска бригада, скріншот

Військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що Україна не збирається захоплювати чужі землі, наша країна бореться за свої території, а тому перемога України точно визначена. Про це Світан заявив під час чату на Главреді.

"Ми не збираємося захоплювати чужі території – ми боремося за свої території, за свою країну. Тому однозначно перемога буде за нами, наша справа права", - заявив Світан.

За його словами, Захід, з одного боку, боїться перемоги України над Росією і боїться некерованого розвалу РФ.

"Західні країни не готові до цього розвалу. Для них, і з фінансової, і з політичної точок зору, це велика проблема. Але процес некерований, тому розвал Росії відбудеться", - сказав експерт.

Як зазначив Світан, ця імперія буде розколюватися далі: спочатку розкололася Російська імперія, потім Радянський Союз, тепер настала черга Російської Федерації.

"За рік-два Росія розвалиться на складові частини", - зауважив він.

Розвал Російської Федерації

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна звільнить усі свої території від російських загарбників. У той же час на країну-агресорку Росію чекає досить сумна доля - у майбутньому ця держава розпадеться.

Також секретар РНБО переконаний, що зовсім скоро армія чеченського диктатора Рамзана Кадирова почне вбивати росіян на території Російської Федерації.

Раніше глава Міноборони Олексій Резніков зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, на країну-агресорку очікує розпад з парадом суверенних республік.

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