Російська 144-та дивізія готова висунутися на Харків: Арестович оцінив ризик повторного штурму

На території Бєлгородської області стоїть російська 144-та дивізія майже в повному складі і одна з бригад флоту РФ.
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович оцінив ризики повторного штурму Харкова российсими загарбниками.
За його словами, ті війська РФ, які рухалися на Харків з півночі Харківської області, призупинилися, але за їхньою спиною на території Бєлгородської області стоїть російська 144-а дивізія майже в повному складі та одна з бригад флоту РФ.
"Це в принципі сила, силища така неприємна. Якщо вона піде на Харків, буде проблемно. Але я думаю, що напрямок все ж буде не Харківський", - сказав Арестович в ефірі Фейгін Live увечері 7 липня.
Радник ОП вважає, що ці російські угруповання, найімовірніше, повинні будуть посилити Слов'янський і Краматорський напрямки, а стоять вони біля Харкова, щоб змусити Україну не перекидати війська.
читайте такожВирішальна битва за Україну відбудеться не на Донбасі та не в Києві - британський експертЯк повідомляв Главред, аналітики вашингтонського Інституту вивчення війни вважають, що російська армія, імовірно, готується до одночасного наступу на Слов'янськ і Краматорськ.
У Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що російська армія після захоплення Лисичанська намагатиметься взяти Слов'янськ. Туди окупанти вже перекинули основні свої сили. Битва за місто може стати основною в битві за весь Донбас.
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