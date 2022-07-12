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Росія перекидає війська до Бєлгородської області, але Харків не візьмуть – Арестович

12 липня 2022, 09:39

Маневри окупаційних військ можуть ускладнити рух ЗСУ у Харківській області, вважає Олексій Арестович.

Харків
Особливого просування військ РФ на Харківському напрямку не фіксується - Арестович / Колаж УНІАН, Reuters

Військове командування Росії стягує війська до Бєлгородської області, але особливого руху окупантів на Харківському напрямку не фіксується. Росіяни можуть запустити свої сили на Ізюмський чи Харківський напрямок, однак без суттєвих стратегічних наслідків. Ворогу не вдасться захопити Харків, проте, ситуація може ускладнити просування ЗСУ в регіоні. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

У ефірі YouTube-каналу Фейгін Live він розповів про те, що противник перекидає додаткові резерви до Бєлгородської області. Наразі Київ не фіксує особливого просування російських військ на Харківському напрямку.

читайте такожРосійська 144-та дивізія готова висунутися на Харків: Арестович оцінив ризик повторного штурму"Руху військ на Харківському напрямку особливо немає. Тактичні ходи. Але, за деякими даними, російське командування перекидає додаткові частини до Бєлгородської області", - говорить Арестович.

За його словами, навряд чи слід очікувати, що російські підрозділи обов'язково будуть спрямовані в бік міста Харкова. Їх можуть запустити на Ізюмський напрямок, можливо, і на Харківський. Харків їм навряд чи вдасться захопити, але такі маневри можуть ускладнити просування ЗСУ в області.

"Там перспективи введення можуть бути різні - на Ізюмський напрямок тощо, але, можливо, і на Харківський. Подивимось. У будь-якому випадку, жодних наслідків це особливо не принесе. У сенсі взяття міста. Але може ускладнити нашим військам наш рух Харківською областю", - припускає позаштатний радник глави ОП.

Також він підкреслив, що Росія, можливо, спеціально направляє свої сили до Бєлгородської області, щоб не дати просунутися ЗСУ на Харківщині і перекидати підкріплення на інші важливі ділянки фронту, серед яких Ізюмський напрямок.

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Ситуація у Харкові та Харківській області

Російська армія продовжує обстрілювати Харків і область. Окупанти завдають ракетних та артилерійських ударів. Страждають і гинуть мирні жителі.

Загарбники в понеділок вранці, 11 липня, обстріляли Харків. Під удар потрапили Слобідський і Основ'янський райони міста. Відомо про 31 постраждалого. 3 людини загинули.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов 12 липня повідомив, що окупанти обстріляли Шевченківський район обласного центру, Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони області. Є загиблі.

Синєгубов підкреслив, що війська РФ намагаються проводити наступальні дії у Харківській області.

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