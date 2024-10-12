Путін віддав наказ на килимові бомбардування Курщини: у ЗСУ розповіли про ситуацію

Росія нарощує сили в Курській області, щоб витіснити ЗСУ, розповів Іван Тимочко.

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Путін зважився на килимові бомбардування Курської області / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗС України, 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого, скріншот deepstatemap.live

У Курській області триває операція Сил оборони України, водночас російські війська нарощують сили. Лідер Кремля Володимир Путін, ймовірно, віддав наказ про проведення килимових бомбардувань на території Курщини. Про це повідомив голова ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко в ефірі "Київ24".

"Чув інформацію, що вони пробували проводити масовані удари. Результату ще офіційного від нас немає. Те, що з'явилося на картах, - настільки суперечливе, що мені складно оцінити реальність на цьому напрямку. Думаю, що сьогодні-завтра в нас буде більш детальна інформація", - розповів він.

Тимочко зазначив, що масовані удари по своїй же території, свідчать про "пробу сил".

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"Те, що кажуть наші побратими з цього напрямку, то Путін зважився на те, що ми у більшості розуміли, але вважали абсолютно нелогічним, - килимові бомбардування Курщини", - наголосив речник.

За його словами, війська РФ нарощують свої сили з метою проведення масштабної операції для витіснення українських захисників з зайнятих позицій.

"Він буде це пробувати, я згоден, однозначно", - додав Тимочко.

Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Ситуація в Курській області РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, 10 і 11 жовтня російські війська активізували спроби витіснити українські сили з Курської області, намагаючись завершити операцію до погіршення погодних умов. У звіті американського Інституту вивчення війни йдеться про посилення російських контратак у Глушківському, Коренівському та Суджанському районах.

Також на Курщині Сили оборони України частково повернули раніше втрачені позиції. За словами лейтенанта Сил оборони Андрія Коваленка, українські підрозділи стабілізували ситуацію на деяких ділянках, але ще не всі позиції відновили.

Раніше у Defense Express писали, що українські військові почали в Курській області РФ другу фазу операції. Водночас росіяни сконцентрували значні сили навпроти Любимівки, яка розташована за 5 км від дороги з Коренєва до Суджі.

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