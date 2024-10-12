Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Путін віддав наказ на килимові бомбардування Курщини: у ЗСУ розповіли про ситуацію

Руслана Заклінська
12 жовтня 2024, 20:34
4186
Росія нарощує сили в Курській області, щоб витіснити ЗСУ, розповів Іван Тимочко.
Путін віддав наказ на килимові бомбардування Курщини: у ЗСУ розповіли про ситуацію
Путін зважився на килимові бомбардування Курської області / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗС України, 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого, скріншот deepstatemap.live

У Курській області триває операція Сил оборони України, водночас російські війська нарощують сили. Лідер Кремля Володимир Путін, ймовірно, віддав наказ про проведення килимових бомбардувань на території Курщини. Про це повідомив голова ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко в ефірі "Київ24".

"Чув інформацію, що вони пробували проводити масовані удари. Результату ще офіційного від нас немає. Те, що з'явилося на картах, - настільки суперечливе, що мені складно оцінити реальність на цьому напрямку. Думаю, що сьогодні-завтра в нас буде більш детальна інформація", - розповів він.

Тимочко зазначив, що масовані удари по своїй же території, свідчать про "пробу сил".

відео дня

"Те, що кажуть наші побратими з цього напрямку, то Путін зважився на те, що ми у більшості розуміли, але вважали абсолютно нелогічним, - килимові бомбардування Курщини", - наголосив речник.

За його словами, війська РФ нарощують свої сили з метою проведення масштабної операції для витіснення українських захисників з зайнятих позицій.

"Він буде це пробувати, я згоден, однозначно", - додав Тимочко.

Хто такий Іван Тимочко

Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Ситуація в Курській області РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, 10 і 11 жовтня російські війська активізували спроби витіснити українські сили з Курської області, намагаючись завершити операцію до погіршення погодних умов. У звіті американського Інституту вивчення війни йдеться про посилення російських контратак у Глушківському, Коренівському та Суджанському районах.

Також на Курщині Сили оборони України частково повернули раніше втрачені позиції. За словами лейтенанта Сил оборони Андрія Коваленка, українські підрозділи стабілізували ситуацію на деяких ділянках, але ще не всі позиції відновили.

Раніше у Defense Express писали, що українські військові почали в Курській області РФ другу фазу операції. Водночас росіяни сконцентрували значні сили навпроти Любимівки, яка розташована за 5 км від дороги з Коренєва до Суджі.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Путін війна Росії та України Курська область Бої в Курській області Операція в Курській області
Реклама

Головне за день

Більше
Вже найближчими днями: українцям представлять "план перемоги" - Подоляк

Вже найближчими днями: українцям представлять "план перемоги" - Подоляк

21:54Україна
РФ намагалася відтиснути позиції ЗСУ на Курщині: Зеленський розповів, як відповіли ЗСУ

РФ намагалася відтиснути позиції ЗСУ на Курщині: Зеленський розповів, як відповіли ЗСУ

21:03Україна
Три дні, щоб забрати повістку з пошти, а потім - штраф: постанова Кабміну

Три дні, щоб забрати повістку з пошти, а потім - штраф: постанова Кабміну

20:47Україна
Реклама

Популярне

Більше
Як прибрати вапняний наліт з душових лійок: потрібен лише один простий засіб

Як прибрати вапняний наліт з душових лійок: потрібен лише один простий засіб

Скільки сірників на картинці: більшість людей не зможе дати правильну відповідь

Скільки сірників на картинці: більшість людей не зможе дати правильну відповідь

Буде, як з магазину: як за секунди заточити тертку - геніально простий метод

Буде, як з магазину: як за секунди заточити тертку - геніально простий метод

Гороскоп на завтра 13 жовтня: Водоліям - не щаститиме, Овнам - довгоочікуваний дзвінок

Гороскоп на завтра 13 жовтня: Водоліям - не щаститиме, Овнам - довгоочікуваний дзвінок

Успішна операція: в Генштабі ЗСУ розкрили деталі удару по нафтобазі на Луганщині

Успішна операція: в Генштабі ЗСУ розкрили деталі удару по нафтобазі на Луганщині

Останні новини

22:57

Яким може бути кінець третього року війни в Україні: відповідь ексглави ЦРУ

22:54

"Крок до втрати державності": нардеп розповів, чи вирішить ВР питання демобілізації

21:54

Вже найближчими днями: українцям представлять "план перемоги" - Подоляк

21:03

РФ намагалася відтиснути позиції ЗСУ на Курщині: Зеленський розповів, як відповіли ЗСУ

20:47

Три дні, щоб забрати повістку з пошти, а потім - штраф: постанова Кабміну

Білорусь може відірватися від Росії: Жданов – про ознаки таємної домовленості Лукашенка із ЗаходомБілорусь може відірватися від Росії: Жданов – про ознаки таємної домовленості Лукашенка із Заходом
20:34

Путін віддав наказ на килимові бомбардування Курщини: у ЗСУ розповіли про ситуацію

19:53

Полюби мене такою: Могилевська переспівала легндарний хіт українськоюВідео

19:37

Збиває водіїв з пантелику: що означає дорожній знак трикутник з лініямиВідео

19:31

"Справедлива мобілізація": у 3 ОШБр відреагували на масові рейди ТЦКВідео

Реклама
19:12

У Курській області ми припустилися стратегічної помилкиПогляд

18:37

Країни Європи побоюються "любовного трикутника" з Трампом та Путіним - The Telegraph

18:32

Скандал Олімпіади 2024: живий виступ Селін Діон назвали фейкомВідео

18:28

У Польщі готуються збивати ракети: Сікорський зробив важливе повідомлення

17:56

РФ можуть покликати на другий Саміт: Єрмак пояснив, чи будуть переговори з ПутінимВідео

17:33

Навіть попри захоплення Вугледара: РФ не може досягти стратегічної мети - Ходжес

17:27

Роcіяни змінили тактику обстрілів: Кім розкрив цікаву особливість ударів РФ

17:01

"Покришили" штурмовиків РФ на сході: десантники ЗСУ відбили атаку ворогаВідео

16:44

У Раді пропонують виплачувати пенсії по-новому: до чого готуватись пенсіонерам

16:44

Який зараз вигляд має Ющенко та його дружина: з'явилися свіжі фото

16:40

Ціни встановили рекорд за сім років: в Україні різко підскочила вартість двох овочів

Реклама
16:20

У мережі з'явилося рідкісне фото непублічного сина Майкла Джексона

16:03

"Рішення завершувати цю фазу війни ухвалене": експерт вказав на важливий момент

15:58

Чи можуть поліцейські вручати повістки: українцям дали відповідь

15:52

Подає важливий сигнал: чому кіт муркоче як трактор - звідки насправді лунає звукВідео

15:42

РФ вдарила по Сумах ракетами та дронами: є постраждалі, у місті "прильоти"

15:34

Путін боїться ймовірної ліквідації: експертка озвучила головний страх диктатора

15:10

На ЗСУ чекають надзвичайно важкі бої за одне українське місто - Дикий

14:57

Відключення світла у восьми областях України: як пояснюють ситуацію в Міненерго

14:57

РФ стягує резерви і готує новий штурм: у ЗСУ назвали ймовірний напрямок

14:37

Знайти 3 відмінності зможе лише найуважніший: загадка для найбільших розумників

14:13

Ювелірний етикет: як правильно носити прикрасиВідео

13:43

У Зеленського заговорили про закінчення війни й розкрили мету плану перемоги України

13:39

$50 млн перетворились в золу: ЗСУ "приземлили" чергову СУшку РФ

13:32

"Намагались взяти в котел": РФ змінила плани наступу на ключове місто - Селезьов

13:13

"От що буде, якщо впаде Селидове": Коваленко поділився похмурим прогнозом

12:46

Від орхідей до грошового дерева: які рослини приносять щастя та удачу в дім

12:43

Українські сили відновлюють позиції на Курщині та беруть полонених – боєць ЗСУ

12:38

"Потрібно припинити": в США жорстко прокоментували заяву Лаврова щодо війни

12:38

Ідеально для весілля: як зробити букет із флористичною губкою своїми рукамиВідео

11:45

РФ атакувала Україну невідомими ракетами та БПЛА: у п'яти областях гриміли вибухиВідео

Реклама
11:37

Як дізнатись свою силу та призначення в житті: точний розбір по даті народженняВідео

11:14

"Розгромище" росіян на Півдні: ЗСУ знищили чимало техніки та вразили важливі точки

10:58

Навіщо ставити гортензію в холодильник: розкрито секрет досвідчених флористівВідео

10:44

Росіян "заманили" в пастку: ЗСУ завдають катастрофічних втрат військам РФ у Торецьку

10:24

Червоний рівень "драконитиме" країну: магнітні бурі на вихідні, 12-13 жовтня

10:00

Кому доведеться платити більше: як в Україні підвищили податки

09:53

Успішна операція: в Генштабі ЗСУ розкрили деталі удару по нафтобазі на Луганщині

09:51

Тільки не корона: стало відомо, ким мріє стати старший син Вільяма і Кейт

09:40

"Буде дуже складно втримати територію": експерт пояснив скрутну ситуацію для РФ на Курщині

09:30

Як зберегти стосунки у шлюбі: Міла Куніс поділилася своїм секретом

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти