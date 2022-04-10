Путін обговорить з Лукашенком включення Білорусі до числа країн-гарантів безпеки

Володимир Путін і Олександр Лукашенко 12 квітня відправляться на космодром Східний
У вівторок, 12 квітня президент РФ Володимир Путін зустрінеться з Олександром Лукашенко.
Вони збираються разом відзначити День космонавтики, а також обговорять Україну, повідомляє РБК.
Путін і Лукашенко 12 квітня відправляться на космодром Східний на Далекому Сході, який знаходиться в стадії будівництва.
Передбачається, що вони дадуть прес-конференцію. Не виключено, що Путін і Лукашенко будуть просувати тему приєднання Білорусі до числа країн-гарантів безпеки України.
"Звичайно ж, у журналістів накопичилося до Путіна і Лукашенка безліч питань. Йтиметься і про ситуацію в Україні. Білорусь хотіла б виступити одним з гарантів безпеки, цю ідею підтримує і Москва", - сказано в повідомленні.
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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів, що сім країн готові обговорювати зміст міжнародної угоди щодо гарантій безпеки для України.
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