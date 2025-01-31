Чи підуть росіяни на Херсон: Братчук розповів про ситуацію на фронті

Росіяни планують величезний інформаційний супровід і масштабування подій.

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Братчук розповів про обстановку на фронті / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

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Яка обстановка на фронті на херсонському напрямку

Чи планують росіяни новий напад

Ознак формування наступальних ударних угруповань ворога на Придніпровському напрямку в Херсонській області не відмічається, але ворог не постійно тероризує мирне населення.

В інтерв'ю Главреду речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук розповів, що росіяни планують величезний інформаційний супровід і масштабування подій, однак командування на цьому та інших напрямках дуже добре це знає.

"Багато заходів проводяться непублічно, є адекватна відповідь на можливі плани ворога: корінь обрізається ще до того, як ворожі сили намагалися щось сформувати", - зазначив Братчук.

За його словами, РФ продовжує тероризувати мирне населення Херсонської області. Йдеться про Херсон та херсонські громади, які розташовані ближче до берега Дніпра, серед яких Береслав та Білозерка. Ворог полює за громадянами, використовуючи керовані авіаційні бомби та FPV-дрони.

"З бойової оперативної точки зору, росіяни намагаються атакувати Дніпровські острови, які ми тримаємо під своїм вогневим контролем. Деяким із них спочатку щастить потрапити на острови, але це тимчасово. У кращому випадку окупант перетвориться на трьохсотого, якого не заберуть, і потім він стане вже двохсотим. Ворог намагається використовувати плавзасоби і проходити на острови, проте можливості закріпитися там немає", - розповів Братчук.

Також він підкреслив, що постійно триває дуже активна артилерійська дуель. Вночі, вранці та вдень наша артилерія гучно працює, що можна побачити у зведеннях Сил оборони півдня, які щоранку публікуються.

"Таким чином, зараз ворог великих наступів на Херсон проводити не може. Його увага з точки зору ресурсів і резервів прикута до тих напрямків, про які ми вже говорили. Насамперед, до Донецького напрямку", - підсумував Братчук.

Дивіться повне інтерв'ю Сергія Братчука Главреду:

Новини Херсона - останні новини

Раніше повідомлялося про те, що РФ лякає наступом на Херсон. Російські окупанти в Херсонській області здійснюють спроби висадитися на островах, однак шансів на успіх у них мало.

Як писав Главред із посиланням на ЗМІ, країна-агресор Росія планує почати бойові дії на правобережній частині Херсонщини. Рішення про наступ на Херсон нібито вже прийнято.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти на Херсонщині щодня проводять розвідку боєм і невеликими штурмовими групами намагаються прорвати оборону ЗСУ. Однак поки що ознак масштабної підготовки до форсування Дніпра немає.

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Хто такий Сергій Братчук? Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України. Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі. Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації. Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

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