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Путін перекручує заяви Зеленського і законодавство України: в ISW описали його мету

Альона Вороніна
4 січня 2025, 08:01
1063
Неодноразово в РФ висували умови припинення війни, які дорівнюють повній капітуляції України, включно з усуненням законної української влади і демілітаризацією.
Зеленский, Путин, ВСУ
Путін перекручує заяви Зеленського і законодавство України/ колаж: Главред, фото: Офіс президента, 22 окрема механізована бригада, kremlin.ru

Основні тези ISW:

  • Путін у своїх заявах перекручує законодавство України і Конституцію України
  • Вимоги Путіна до України за кілька років не змінилися
  • РФ висуває такі вимоги, які дорівнюють повній капітуляції України

Влада країни-агресорки Росії навмисно перекручує законодавство України і Конституцію України щодо виборів в умовах воєнного стану, а також не має намірів поступатися умовами для припинення війни, які не змінилися з 2021 року.

Про це кажуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Вони нагадали, що президент України Володимир Зеленський повторив про закріплену в українській Конституції та українському законодавстві заборону Україні проводити президентські та парламентські вибори під час воєнного стану.

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Зеленський заявив, що влада України зможе розглянути питання про скасування воєнного стану, але лише тоді, коли завершиться "гаряча фаза" війни і коли Україна займе "сильну позицію" з "сильною армією, сильним пакетом озброєнь, гарантіями безпеки".

В ISW наголосили, що прийнятий у 2000 році закон України "Про правовий режим воєнного стану" передбачає, що влада нашої країни може припинити воєнний стан "за умови усунення загрози нападу чи небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності".

"Кремлівські чиновники, включно з Путіним, неодноразово використовували навмисне неправильне тлумачення українського законодавства та Конституції, щоб стверджувати, що Зеленський є нелегітимним президентом України після того, як Україна, дотримуючись закону та Конституції, не провела вибори в умовах воєнного стану у 2024 році", – зазначили аналітики.

У звіті Інституту вивчення війни наголошується, що українська влада юридично не може скасувати воєнний стан, поки Росія продовжує війну проти України. Аналітики зазначили, що Зеленський описав умови, які потрібно виконати, щоб змусити країну-агресорку Росію погодитися на "справедливий мир".

"Путін та інші офіційні особи Кремля неодноразово висували умови припинення війни, які дорівнюють повній капітуляції України, включно з усуненням законної української влади та демілітаризацією України. Ці вимоги не змінилися з 2021 року", – додали в ISW.

Війна в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що РФ готує плацдарми для наступу – експерт попередив про небезпеку для області. Армія РФ може створити цілих три плацдарми для майбутнього наступу.

Також раніше повідомлялося, що перші винищувачі Mirage 2000-5F вже можуть бути в Україні – в ЗМІ розкрили деталі. Французькі винищувачі Mirage 2000-5F модернізували, щоб вони могли запускати крилаті ракети SCALP-EG і Storm Shadow.

Як раніше повідомляв Главред, у РНБО розповіли про плани Путіна і зазначили, що Росія не планує закінчувати війну у 2025. Примусити Путіна до переговорів можна тільки через силу і ті країни, які підтримують дії РФ.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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