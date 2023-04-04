"Путін його розбестив": Ейдман пояснив, чи проміняє Пригожин Донбас на Африку

Пригожин занадто неадекватний останнім часом - він зарвався, вважає Ігор Ейдман.

Путін, Прихожин / скріншот YouTube

Чутки про можливий відхід ПВК "Вагнер" з Донбасу в Африку не відповідають дійсності, заявив російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що ПВК завжди присутній в Африці – і в Центральноафриканській Республіці, і в інших країнах.

"І, за великим рахунком, вона може розширити там свій вплив. Зрозуміло, що Пригожина, принаймні, при нинішньому політичному розкладі у федеральну владу не пустять – йому можуть дати тільки нішу. Але якщо йому дадуть африканську нішу і він буде продовжувати там добувати криваві алмази, контролювати їх видобуток і возити контрабанду, то Пригожин, хоч і втратить свою увагу і популярність, але гроші буде і далі заробляти", - пояснив експерт.

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Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.

Водночас Ейдман зазначив, що Пригожин зарвався.

"Мабуть, Путін його дещо розбестив і він вирішив, що йому все можна. Тому він, ймовірно, не задовольниться такою роллю в Африці, навіть якщо вона прибуткова. Він продовжить чіплятися за позиції (у нього ж були плани влізти у федеральну політику чи то через "Справедливу Росію", чи то через ЛДПР), але його, швидше за все, не допустять, тому що він занадто неадекватний останнім часом", - підсумував експерт.

Пригожин і війна в Україні

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відзначали, що глава ПВК "Вагнера" Євген Пригожин використовує російські медіа, щоб показати себе майбутнім кандидатом на пост президента Росії на виборах 2024 року.

Також раніше повідомлялося, що Пригожин визнав, що його найманці фактично знищені як повноцінна бойова одиниця у боях за Бахмут Донецької області. Військовий оглядач, майор запасу і ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначив, що заява Пригожина про те, що "Вагнер" готовий загинути під Бахмутом, щоб "виконати свою історичну роль" у війні проти України, є некрологом.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) відзначали, що вбивство пропагандиста Владлена татарського в барі Пригожина в центрі Санкт-Петербурга 2 квітня цілком ймовірно є частиною ескалації внутрішніх конфліктів в Росії за участю ПВК "Вагнера". Вбивство пропагандиста татарського може бути попередженням Пригожину.

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