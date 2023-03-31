"Це некролог": Пригожин визнає, що "вагнерівців" вже немає як повноцінної бойової одиниці - експерт

Втрати ворога на певних ділянках фронту становлять 1 до 10 на користь ЗСУ

Пригожин визнає, що "вагнерівців" вже немає як повноцінної бойової одиниці / скріншот YouTube

Глава терористичної ПВК "Вагнер" Євген Пригожин визнав, що його найманці фактично знищені як повноцінна бойова одиниця в боях за Бахмут Донецької області.

Військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман у коментарі ТСН зазначив, що заява Пригожина про те, що "Вагнер" готовий загинути під Бахмутом, щоб "виконати свою історичну роль" у війні проти України є некрологом.

"Це не заява, це вже некролог. Він, за великим рахунком, визнає, що "вагнерівців" вже немає як повноцінної бойової одиниці. Їх було 45 тисяч, зараз pалишилося 6 тисяч, і ці люди не дуже хочуть воювати", - підкреслив Гетьман.

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Експерт нагадав, що, за інформацією заступника Міністра оборони України Ганни Маляр, втрати ворога на певних ділянках фронту становлять 1 до 10 на користь ЗСУ.

Бої за Бахмут

25 березня представник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий спростував повідомлення британської розвідки про те, що російська окупаційна армія нібито практично припинила свій наступ в районі Бахмута. Кількість ворожих атак на цьому напрямку дійсно зменшилася, але бої за місто досі тривають і цей напрямок залишається епіцентром бойових дій.

26 березня в районі Бахмута Донецької області підрозділи Збройних сил України змогли провести успішні контрнаступні дії. В результаті вдалих дій українських захисників північніше Бахмута вдалося відбити частину території вздовж траси Е40.

27 березня речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Збройним силам України вдалося стабілізувати ситуацію на Бахмутському напрямку.

Якщо країні-агресору Росії вдасться захопити місто Бахмут у Донецькій області, то вона "продасть" це як свою перемогу заходу, Китаю, Ірану, а також населенню РФ. Російський диктатор Володимир Путін у разі падіння Бахмута може сприйняти це як слабкість українців і почати ще сильніше тиснути, вважає президент України Володимир Зеленський.

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