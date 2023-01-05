"Не треба сприймати всерйоз": Кулеба жорстко розкритикував "путінське перемир'я"

Глава МЗС України заявив, що це буде "одностороннє припинення вогню".

Кулеба заявив, що перемир'я з РФ не буде / Колаж фото Reuters, сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін заговорив нібито про"припинення вогню" на Різдво. Однак не варто сприймати ці слова серйозно. Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він акцентував увагу на тому, що в цьому "односторонньому припиненні вогню" немає сенсу, так як РФ повністю ігнорує чітку формулу миру. Тим самим Кремль показує небажання дійсно домовлятися про мир.

"Президент України Володимир Зеленський запропонував чітку формулу миру з десяти кроків. Росія ігнорує її і замість цього обстрілює Херсон напередодні Різдва, а на Новий рік завдає масованих ракетних і безпілотних ударів. Їх нинішнє "одностороннє припинення вогню" не може і не повинно сприйматися всерйоз", - написав Кулеба.

"Різдвяне перемир'я"

Нагадаємо, патріарх Кирило, який раніше закликав вбивати українців, закликав встановити "різдвяне перемир'я" з 6 по 7 січня. Відповідну заяву було опубліковано на офіційному сайті Московського патріархату.

5 січня президент країни-агресора Володимир Путін зажадав від Міністра оборони РФ Сергія Шойгу ввести режим припинення вогню. Як повідомляється на сайті Кремля, Путін доручив ввести з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню "по всій лінії бойового зіткнення в зоні СВО".

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ворог лише прикривається християнськими святами. Він підкреслив, що держава-агресор має негайно покинути територію України.

Президент США Джо Байден також не повірив у те, що Путін має намір "припинити вогонь". Він зазначив, що диктатор просто намагається знайти кисень.

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