Армія України взимку отримає зброю і після лютого-початку березня почне звільняти Крим - Світан

Погода забирає у ЗСУ місяць-півтора часу, який можна було б використати для проведення контрнаступальної операції, зазначив Роман Світан.

Армія України могла увійти до Криму ще влітку минулого року - Світан / Колаж фото з архіву Романа Світана, ua.depositphotos.com

Сили оборони України вже готові просуватися в бік Азовського моря і перерізати так званий "сухопутний коридор" до окупованого Криму. Однак немає сенсу наступати, доки не промерзне грунт. Є проблеми і з озброєнням. Як тільки ЗСУ отримають потрібну зброю, почнеться рух до Азовського моря. Операція зі звільнення Кримського півострова очікується після лютого-початку березня. Про це заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що армія України могла увійти до Криму ще влітку 2022 року, проте тоді військове командування ухвалило рішення звільняти, в першу чергу, Харківщину.

"Наші війська могли увійти до Криму ще влітку 2022 року, якби операція зі звільнення Харківської області була переведена на рух у бік Азовського моря, на Мелітополь. Якби так сталося, ми б вже могли працювати в Криму в тому числі. Однак було ухвалено рішення спочатку рухатися в бік Куп'янська, тобто звільняти Харківську область", - сказав Світан.

За його словами, українські війська вже готові наступати в бік Азовського моря і руйнувати "сухопутний коридор" окупантів РФ до Криму. Однак наразі реалізації завдань заважають погодні умови.

"Ми вже готові рухатися в бік Азовського моря і перерізати сухопутний коридор противника. Наразі тільки погода забирає у нас місяць-півтора – допоки не стане морозно, немає сенсу рухатися по бруду", - вважає Світан.

Крім того, є проблеми і з озброєннями. Як тільки техніка буде отримана в потрібних обсягах, піде рух сил оборони України до Азовського моря.

"Також є певні проблеми з кількістю засобів. Наше командування запросило 300 танків, 700 броньованих машин, 500 стволів артилерії. Тобто для виконання такого роду просування нам не вистачає деяких засобів. Як тільки нам ці засоби будуть передані, почнеться рух ЗСУ в бік Азовського моря і деокупація Криму", - додав експерт.

Згідно з прогнозом полковника запасу ЗСУ, потрібне озброєння буде отримано взимку. У лютому - на початку березня очікується звільнення Запорізької та Херсонської областей, після чого почнеться військова операція з деокупації Кримського півострова.

"Думаю, питання вирішиться протягом зими, наприкінці січня. І тоді в лютому або на початку березня Запорізька і Херсонська області будуть деокуповані і ми почнемо звільняти Крим, принаймні, заходити на півострів", - підкреслив Роман Світан.

Повернення Криму в Україну

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше говорив про те, що українській армії, щоб дійти до адмінкордонів з окупованим Кримом, потрібно просунутися на 84 кілометри до Мелітополя. За словами Залужного, деокупація Мелітополя дозволить встановити вогневий контроль над "сухопутним коридором" загарбників до Криму та Перекопським перешийком.

У розвідці Міноборони України повідомляли, що російські окупанти побоюються висадки десанту ЗСУ на Кримському півострові. Вони працюють над зміцненням берегових ліній. Зокрема, встановлюють мінні загородження, риють траншеї і окопи в надії зупинити українську військову бронетехніку.

Представник ГУР Міноборони Андрій Черняк розповів, що Росія в окупованому Криму розмістила кораблі, підводні човни, літаки та наземні комплекси, які є носіями ядерних боєприпасів. У Києві сподіваються, що світ не допустить застосування окупантами ядерної зброї.

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