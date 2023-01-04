РФ перекидає на північ Криму нові військові підрозділи: в ГУР пояснили плани Кремля

Окупанти відчувають свій близький програш у війні, тому намагаються створювати захисні споруди на окупованих територія Криму та Херсонщини.

РФ готується до можливого наступу ЗСУ і перекидає більше окупантів на північ Криму/ Міноборони РФ, ua.depositphotos.com

Країна-агресорка Росія стягує на північ Криму нові військові підрозділи. Загарбники розуміють, що їм потрібно готуватися до контрнаступу ЗСУ, тому всюди розміщують захисні споруди.

Оборонні споруди окупанти ставлять і в тимчасово окупованому Криму, і на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк, пише "Укрінформ".

"Вони програють, тому створюють захисні споруди там, де можуть, розуміючи, що їм доведеться вести на цих рубежах бойові дії", – зазначає Черняк.

Також він зазначив, що Україна завдаватиме ударів по позиціях росіян на всій окупованій території.

Раніше Черняк розповідав, що Росія розмістила в захопленому Криму носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного і морського базування. Військова розвідка України знає про переміщення російської тактичної ядерної зброї та її розташування. Ризик застосування її Москвою існує, проте Київ сподівається, що світ не допустить катастрофи.

Нагадаємо, вранці в середу, 4 січня, в окупованому Севастополі прогриміли вибухи. Судячи з даних з місцевих пабліків, вони пролунали близько 05:00 в районі аеродрому Бельбек. Також звуки вибухів почули в районі Солдатського пляжу.

Читайте також: