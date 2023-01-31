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"Хай біжать, поки Кримський міст цілий": військовий ЗСУ спрогнозував, чим завершиться наступ РФ

31 січня 2023, 17:29
Українські військові можуть зупинити наступ окупантів і "поїхати на їхніх спинах" до кордонів 1991 року. Крим звільнятимуть після Донбасу і південних областей.
Украинские военные, ВСУ, Кирилл Сазонов
Військовий ЗСУ спрогнозував, чим завершиться наступ РФ/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скрин

Військовослужбовець ЗСУ, журналіст і політолог Кирило Сазонов спрогнозував, як далі можуть розвиватися події у війні в Україні. Він зазначає, що українські військові можуть запинити новий наступ окупантів, який планує Путін.

До Криму вони можуть дійти після того, як звільнять Донбас і південні області нашої держави. Про це Сазонов розповів в інтерв’ю Главреду.

"Прогнози на війні – справа невдячна, і найбільш бездоганний план бою має сенс до першого пропущеного удару. У загальних рисах, ймовірно, події будуть розвиватися так, як ми говорили – буде наступ Росії, ми їх зупинимо, і на їх спинах поїдемо до наших кордонів 1991 року. Ми звільнимо Донбас, підемо в наступ на Херсонському напрямку, дійдемо до кордону Криму і, наскільки будуть сили, будемо його звільняти. А росіяни нехай біжать, поки Кримський міст цілий", – зазначає Сазонов.

Військовослужбовець нагадав, що нещодавно у Бахмут на Донеччині приїжджав командувач Сухопутних військ Сирський. Він відомий своїми нестандартними ходами – мобільною обороною, рейдами в тил противника.

Тому військовий не відкидає варіанту, що окупантам, можливо, скоро доведеться знову робити "жести доброї волі".

"І може виявитися так, як із Харківщиною, коли ніхто не знав, що така кількість десанту може зайти в тил до ворога, через що окупантам довелося терміново здійснювати "жести доброї волі". І цілком можливо, що росіяни будуть намагатися тиснути на Бахмут, а до них з боку Кремінної вийдуть хлопці, відріжуть шлях до Лисичанська, і їм доведеться бігти на південь, щоб з боку Донецька йти назад в РФ", – прогнозує захисник України.

Раніше повідомлялося, що для початку деокупації Криму українські військові повинні перебити сухопутний коридор, який РФ проклала до півострова через окуповані території України. Це зробило б окупантів залежними від Кримського мосту. Такий можливий сценарій початку звільнення півострова від загарбників описав ексочільник Центрального розвідувального управління США генерал Девід Петреус.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що у 2023 році Росія зосередиться на окупації більшої частини територій Донецької та Луганської областей. Глава ГУР додав, що "ми повинні зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому".

Читайте також:

війна в Україні вторгнення Росії Кирило Сазонов Кримський міст новини Криму
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