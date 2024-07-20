"Він побіг, а вона вже лежить": свідок розкрила деталі вбивства Фаріон

Свідок убивства мовознавиці Ірини Фаріон заявила про те, що в день стрілянини вона сиділа на лавочці біля будинку колишньої нардепки та вирішила пройтися, тому що в неї затекли ноги.
"Я дивлюся, він сидить на лавочці. Сидить, витягує з сумочки рукавички, надягає червоні рукавички", - розповіла вона ТСН.
За її словами, вона повернулася і продовжила йти, при цьому незабаром вона помітила на вулиці і Фаріон.
"А та дама була вийшла і вже тут чекала з валізою. І я чую - бубух. Я озирнулася, а він побіг туди, а вона тут уже лежить", - розповіла жінка.
За її словами, молодика сусіди бачили неодноразово - він приходив протягом двох тижнів.
"Сидів на лавочці в тому капелюсі, в тому червоному. Я говорила, що він підозрілий, я весь час говорила", - згадала сусідка Фаріон.
Він каже, що багато сусідів-мешканців помічали хлопця, але не уявляли, що можуть бути такі наслідки.
Літня жінка також додала, що місцеві жителі говорили з підозрілим незнайомцем. Його запитували, чому він сидить на одному місці, нічого не п'є і не їсть. Молодий чоловік відповідав, що "вже пообідав".
Хто така Ірина Фаріон?
Ірина Дмитрівна Фаріон - українська політична та громадська діячка. викладачка. Доктор філологічних наук (2015), членкиня Всеукраїнського об'єднання "Свобода". У 2012-2014 роках - депутат Верховної Ради, була обрана від одномандатного виборчого округу № 116, повідомляє "Вікіпедія".
Убивство Фаріон - останні новини за темою
Нагадаємо, у Львові стріляли в Ірину Фаріон - вона потрапила до лікарні в критичному стані. Куля влучила у висо, за словами журналістки, стрільця бачили сусіди.
Пізніше стало відомо, що Ірина Фаріон померла в лікарні. Відомий мовознавець, науковець та екс-нардеп Ірина Фаріон загинула після вогнепального поранення голови.
Пізніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що слідство має кілька версій мотивів убивства Ірини Фаріон. На своїй сторінці в Telegram Клименко зазначив, що головні з цих версій такі: особиста неприязнь, а також суспільно-політична діяльність Ірини Фаріон. Він також зазначив, що можуть з'являтися й інші версії. Не виключається також участь росіян у цьому вбивстві.
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