ЗМІ показали фото імовірного убивці Фаріон: усі подробиці затримання

Підозрюваним у вбивстві Фаріон виявився 18-річний мешканець Дніпра. У Львові, готуючись до злочину, він винаймав щонайменше три квартири.

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Ірину Фаріон застрелили у Львові 19 липня / Колаж Главреда. Фото: Обозреватель, УНІАН

Низка ЗМІ публікують фото імовірного убивці української мовознавиці й екснардепки Ірини Фаріон, отримане, як стверджується, з кіл правоохоронців.

На знімку - хлопець 18 років. Світлина збігається з фото підозрюваного, оприлюднене Офісом генпрокурора.

Вигляд 18-річного нападника на Фаріон / Фото: МВС

Вбивство Ірини Фаріон - усі деталі затримання юнака

Хлопця затримали у четвер, 25 липня, у Дніпрі. Правоохоронці кажуть, що для того, щоб його спіймати, знадобилося "139 годин безперервної роботи величезної команди" та обшуків понад 100 га лісу.

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Підозрюваний - 18-річний мешканець Дніпра. Дістався до Львова потягом, орендував там щонайменше три квартири.

Після скоєння злочину так само залізницею повернувся до Дніпра.

Слідство схиляється до думки, що убивця - лише виконавець чужого замовлення. Хлопця затримали у районі ЖК "Парус" Дніпра, про що свідчать опубліковані кадри у Мережі.

Убивцю Фаріон затримали в Дніпрі - дивіться відео

В Ірину Фаріон стріляли 19 липня вдень - жінка отримала важке поранення в голову і померла від отриманих травм в лікарні.

Сам підозрюваний неодноразово потрапляв у зону дії камер відеоспостереження неподалік дому Фаріон і, ймовірно, вистежував жертву тижнями.

У поліції неофіційно розповідали ЗМІ, що підозрюваний має чималий досвід поводження зі зброєю та, схоже, був виконавцем.

При цьому слідство не відкидало версій скоєння злочину на підґрунті особистої неприязні, оскільки мовознавиця відзначалася своїми різкими зауваженнями щодо російськомовних українців, в тому числі російськомовних військових.

Також правоохоронці розглядають версію замовлення від російських спецслужб.

Напередодні затримання хлопця у Мережі зʼявилась заява так званого руху російських неонацистів, які нібито взяли відповідальність за злочин.

Хто така Ірина Фаріон? Ірина Дмитрівна Фаріон - українська політична та громадська діячка. викладачка. Доктор філологічних наук (2015), членкиня Всеукраїнського об'єднання "Свобода". У 2012-2014 роках - депутат Верховної Ради, була обрана від одномандатного виборчого округу № 116, повідомляє "Вікіпедія".

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