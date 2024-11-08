"Пряма вказівка Сирського": Стерненко прокоментував скандал з оголошенням у розшук

Сергій Стерненко заявив, що Сирський "образився" на нього через критику щодо командування армією.

https://glavred.net/ukraine/pryamoe-ukazanie-syrskogo-sternenko-prokommentiroval-skandal-s-obyavleniem-v-rozysk-10612646.html Посилання скопійоване

Стерненко звинуватив Сирського в оголошенні себе у розшук / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Олександр Сирський

Відомий український волонтер та блогер Сергій Стерненко заявив, що його нібито оголосили у розшук через неявку у ТЦК. Стерненко у всьому звинувачує головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

Причиною цього він називає слова про необхідність провести армійську реформу.

"Історія з моїм розшуком – пряма вказівка Сирського, який образився за вимоги провести армійську реформу. Я знаю це точно, і коли саме та через кого він давав цю вказівку. Зробив він це, до речі, тільки з другої спроби. Тригером став стрім від 27 жовтня, де я прямо сказав, що ми у ситуації, близькій до катастрофи, через неадекватну систему управління військами", - написав Стерненко. відео дня

Він зазначає, що йому надіслали повістку нібито за адресою, де Стерненко не проживає, яку не надавав і яка не є адресою прописки. Після його неявки у ТЦК, волонтер був оголошений у розшук.

"У день оголошення у розшук я був у МО. Через день ще раз.

3. Злив інфи про розшук російській агентурі. Далі включились і самі росіяни.

4. Брехня про навмисну неявку і сплату штрафу мною від обласного центру комплектування.

Пане Сирський, ви на що розраховуєте, розпалюючи протистояння всередині країни? Ви точно розумієте наслідки своїх дій? Брехня і дрібʼязковість точно не допоможуть нам зберегти країну", - написав Стерненко.

Хто такий Сергій Стерненко? Сергій Стерненко — український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014—2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу.

Що кажуть в Одеському ТЦК

У Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки стверджують, що Стерненко нібито не повідомляв про низку важливих деталей. Вони називають заяви волонтера спробами дискредитувати діяльність ТЦК та СП.

Водночас там зазначили, зо Стерненко вже відвідав Приморський РТЦК та СП, де оплатив адмінштраф за порушення військового обліку та був направлений на ВЛК.

"Також у своїх публічних заявах пан Стерненко натякає на те, що його розшук є нібито "помстою" через його критику військових структур. Такі звинувачення є безпідставними та мають на меті викликати симпатію у громадськості та сформувати негативне враження про роботу ТЦК та СП. Зазначаємо, що військові інституції діють виключно в рамках законодавства, зокрема, відповідно до статті 259 Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших нормативно-правових актів, що регламентують правила військового обліку та мобілізаційної підготовки", - йдеться у повідомленні.

У ТЦК закликали Стерненка звертатись безпосередньо до них, щоб вирішувати всі питання, уникаючи публічної критики.

Мобілізація в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні почали надсилати повістки від ТЦК і СП через Укрпошту після оновлення військовозобов'язаними своїми даними. У разі відсутності адресата за місцем проживання працівник "Укрпошти" телефонує на номер, зазначений у реєстрі "Оберіг", або залишає в поштовій скриньці повідомлення про рекомендований лист, написане від руки.

Раніше стало відомо, що до Сил оборони України вже мобілізували понад мільйон громадян. Але секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко заявив, що ще планується призвати понад 160 тисяч осіб.

Напередодні стало відомо, що відтепер СБУ, розвідувальні органи і представники Нацполіції отримуватимуть дані один від одного у електронній системі. Таким чином, у випадку необхідності, працівники правоохоронних органів зможуть отримати інформацію про порушників. Після цього їх доставлять у ТЦК або відповідні органи.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред