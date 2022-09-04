Пряме влучення Антонівському мосту: у Херсоні окупантам відрізають шляхи відступу

Попадання по Антонівському мосту в Херсоні / скріншот

У захопленому російськими окупантами Херсоні наносяться нові удари по Антонівському мосту, який є головною артерією для відступу рашистів.

Про це повідомив Telegram-канал Страткому Збройних сил України, розмістивши відео, на якому видно задимленість, яка ймовірно виникла внаслідок удару.

"Антонівський міст. Схоже кацапами завезли сигари, замість сигарет і вони "дружно курять у невстановленому місці", - іронічно прокоментували в ЗСУ.

Видео дня

Зазначається, що відео було зроблено нещодавно.

/ Скриншот

Додамо, що в Мережі опублікували кадри, на яких зображений новий удар по Антонівському мосту в Херсоні.

Відео знято в денний час. На ньому видно, що по мосту потрапляють ракетами: відбуваються вибухи, також йде сильний дим.

Звернемо увагу, що відео могли знімати з поромної переправи, наведеної окупантами РФ.

Зазначимо, що Антонівський міст для окупантів зараз є транспортно-логістичною артерією. ЗСУ встановили вогневий контроль над цією переправою через Дніпро і намагаються зробити його остаточно непроїзним.

Нагадаємо, ввечері напередодні, 3 вересня, повідомлялося про потужному ударі по Антонівському залізничному мосту у захопленій російськими окупантами Херсонській області. З'явилося відео, на якому видно задимленість, ймовірно виникла в результаті удару.

Раніше повідомлялося, що українська авіація в суботу, 3 серпня, завдала 24 точних ударів по російських загарбниках на півдні. Також сильно вдарили по противнику ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ. В результаті російське військо втратило 138 чоловік особового складу, 31 одиницю військової техніки та склад боєприпасів. Крім цього, була вражена поромна переправа поблизу Берислава.

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