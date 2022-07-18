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Проводжали воювати: на Буковині в ДТП загинув військовий і вся його родина

18 липня 2022, 09:42

Чоловік приїжджав додому до рідних на декілька днів і повертався на фронт, але не доїхав.

В ДТП погиб военный с семьей
На Буковині в ДТП загинув військовий і вся його родина/ Поліція Чернівецької області, "Чернівецький промінь", ua.depositphotos.com

На Буковині у ДТП загинув військовий зі своєю родиною. Мама, донька і син проводжали на фронт 44-річного батька Вадима Коростюка, який приїжджав додому на декілька днів і повинен був повертатися для захисту України від ворога. Проте родина не доїхала – їхнє життя обірвала аварія.

Про ДТП повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області. Зазначається, що страшна аварія сталася в суботу, 16 липня.

Як встановила поліція, 79-річний львів'янин, який рухався на автомобілі "Форд Транзит", врізався в автомобіль "Шкода Фаворит", яким керував 19-річний житель села Рухотин.

Через зіткнення загинули четверо пасажирів авто "Шкода Фаворит" – 44-річний чоловік, 40-річна жінка, 17-річна дівчина і 21-річний хлопець.

Факт ДТП внесли до ЄРДР за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

В ДТП погиб военный с семьей
У ДТП загинув військовий із сім'єю/ Поліція Чернівецької області
В ДТП погиб военный с семьей
У ДТП загинув військовий із сім'єю/ Поліція Чернівецької області

Місцеве видання "Чернівецький промінь" пише, що в ДТП загинули український військовий з родиною, які були родом з села Клішківці. Разом з українським військовим загинули його 40-річна дружина, 17-річна донька та 21-річний син.

Водії обох автомобілів потрапили до лікарні.

Военный Вадим Коростюк с семьей
Військовий Вадим Коростюк із сім'єю/ "Чернівецький промінь"

Нагадаємо, у суворих боях з російськими агресорами трагічно загинув легендарний телеведучий музичного каналу М1 Карім Гуламов.

Раніше повідомлялося, що поблизу від міста Часів Яр (Донецька область) російські окупанти обстріляли пляж, на якому відпочивали місцеві жителі ‒ багато з дітьми. Коли прогримів вибух, 14-річна дівчинка Аня закрила собою молодшого 10-річного брата Єгора.

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