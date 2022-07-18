Проводжали воювати: на Буковині в ДТП загинув військовий і вся його родина

На Буковині в ДТП загинув військовий і вся його родина/ Поліція Чернівецької області, "Чернівецький промінь", ua.depositphotos.com

На Буковині у ДТП загинув військовий зі своєю родиною. Мама, донька і син проводжали на фронт 44-річного батька Вадима Коростюка, який приїжджав додому на декілька днів і повинен був повертатися для захисту України від ворога. Проте родина не доїхала – їхнє життя обірвала аварія.

Про ДТП повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області. Зазначається, що страшна аварія сталася в суботу, 16 липня.

Як встановила поліція, 79-річний львів'янин, який рухався на автомобілі "Форд Транзит", врізався в автомобіль "Шкода Фаворит", яким керував 19-річний житель села Рухотин.

Через зіткнення загинули четверо пасажирів авто "Шкода Фаворит" – 44-річний чоловік, 40-річна жінка, 17-річна дівчина і 21-річний хлопець.

Факт ДТП внесли до ЄРДР за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

У ДТП загинув військовий із сім'єю/ Поліція Чернівецької області

У ДТП загинув військовий із сім'єю/ Поліція Чернівецької області

Місцеве видання "Чернівецький промінь" пише, що в ДТП загинули український військовий з родиною, які були родом з села Клішківці. Разом з українським військовим загинули його 40-річна дружина, 17-річна донька та 21-річний син.

Водії обох автомобілів потрапили до лікарні.

Військовий Вадим Коростюк із сім'єю/ "Чернівецький промінь"

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