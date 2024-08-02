Провокація РФ: Лубінець різко відреагував на обстріл Волновахи

За даними омбудсмена, внаслідок обстрілу загинув 76-річний чоловік, також дістала поранення жінка.

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Обстріл тимчасово окупованої Волновахи / колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Армія країни-агресорки Росії 2 серпня обстріляла тимчасово окуповану Волноваху Донецької області, внаслідок чого загинула людина, ще одна дістала поранення. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

"Сьогодні росіяни обстріляли моє рідне місто Волноваха — населений пункт, який перебуває у тимчасовій окупації. Тобто, по суті, аби влаштувати провокацію, країна-агресор сама обстрілює підконтрольні їй території!" - наголосив він.

Відомо, що влучання відбулося по чотирьох різних локаціях.

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За даними омбудсмена, внаслідок обстрілу загинув 76-річний чоловік, також дістала поранення жінка.

"Міжнародна спільнота, зокрема організації — ООН та ОБСЄ, мають окремо зафіксувати ці порушення та сприяти покаранню винних у воєнних злочинах. Нам потрібні конкретні кроки!" – сказав Лубінець.

Хто такий Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

Удари РФ по території України - що відомо

Нагадаємо, російські окупанти пізно ввечері 31 липня атакували Україну шахедами. У багатьох областях України оголосили повітряну тривогу.

Відомо, що ППО вдалося збити усі російські "Шахеди". Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Крім того, під час масованої атаки на Київ 31 липня, яка, за спостереженнями аналітиків стала рекордною за кількістю використаних дронів, Росія застосувала так званий зірковий удар.

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