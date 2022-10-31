Провів добу в дорозі, щоби померти: ЗСУ ліквідували окупанта з Марій Ел

Максим Семенов "демілітаризований" в Україні / Фото УНІАН, facebook.com/irakli.komaxidze

Збройні сили України "демілітаризували" окупанта з Марій Ел Максима Семенова. Щоб потрапити в Україну, він провів 25 годин у дорозі.

Як повідомив у Facebook засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, в Україні ліквідовано уродженця села Велика Соснівка Волзького району Максима Семенова.

"У Максима залишилися вдова Аліна Макарова-Семенова, відома серед своїх співачка, виконавиця пісень марійською мовою", – йдеться в повідомленні.

Також у Семенова залишилися двоє дітей.

Окупант Семенов з дружиною і дітьми / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Вдова окупанта Семенова / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Довідка: Марій Ел - це суб'єкт Російської Федерації. Входить до складу Приволзького федерального округу, є частиною Волго-Вятського економічного району. Столиця - місто Йошкар-Ола.

Як повідомляв Главред, захисники України в ході бойових дій повністю знищили пункт управління 1-ї танкової армії країни-агресора Росії. Окупанти втратили 13 офіцерів убитими, поранені - ще 20 поранених. Топ-окупантів масово "демілітаризували" 1 жовтня.

Збройні Сили України вперше за час повномасштабної війни з РФ знищили цілу батарею з САУ "Мста-С" окупантів. Загалом, на Луганщині під час контрнаступу ЗСУ було спалено одразу п'ять самохідних артилерійських установок.

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