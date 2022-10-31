"Демілітаризація" топ-окупантів: ЗСУ повністю знищили пункт управління 1-ї танкової армії РФ:

Внаслідок удару ЗСУ 13 російських офіцерів вбито, 20 - поранено / Фото informnapalm.org, УНІАН

Захисники України в ході бойових дій повністю знищили пункт управління 1-ї танкової армії країни-агресора Росії. Окупанти втратили 13 офіцерів убитими, поранені - ще 20 поранених.

Топ-окупантів масово "демілітаризували" 1 жовтня. Про це повідомив український журналіст Роман Цимбалюк у Telegram.

Серед убитих російських окупантів виявився начальник артилерії полковник Олександр Зігунов. Також в лавах "двохсотих" числяться заступник командира 288-ї артилерійської бригади з озброєння 1-ї танкової армії – майор Сергій Липецькой та підполковник Артем Кармеліхін.

Крім того, поранені начальник розвідки і командир танкової роти 47-ї танкової дивізії, імена яких журналіст не вказав.

Зазначимо, що 1-ша гвардійська танкова Червонопрапорна армія є оперативним об'єднанням у складі Сухопутних військ ЗС РФ. Умовне найменування - військова частина № 73621.

Пункт постійної дисклокації її управління знаходиться в Баковці – мікрорайоні міста Одинцово Московської області. Війська армії базуються в Московській, Іванівській, Смоленській, Ярославській та Нижегородській областях РФ.

Як повідомляв Главред, Збройні сили України вперше за час повномасштабної війни з РФ знищили цілу батарею з САУ "Мста-С" окупантів. Загалом, на Луганщині під час контрнаступу ЗСУ було спалено одразу п'ять самохідних артилерійських установок.

29 жовтня стало відомо, що українські військові знищили близько 300 російських окупантів. Вони готувалися до нападу на українських захисників поблизу Майорського.

Інші новини: