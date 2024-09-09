'Провів на війні 10 років': загинув радник голови Мінстратегпрому Ярослав Олійник

У неділю, 8 вересня, в автомобільній аварії загинув радник голови Міністерства стратегічних промисловостей Ярослав Олійник, відомий під позивним "Локі". Він провів на війні 10 років і приєднався до команди Мінстратегпрому одразу з фронту. Про це повідомив ексміністр стратегічних галузей та промисловості Олександр Камишін у Telegram.
"Загинув Ярослав Олійник. Він же Локі. Один з перших членів оновленої команди Мінстратегпрому. Він доєднався до нас минулого літа прямо з лінії фронту. Відповідав за роботу з виробниками дронів. Досі не віриться", - розповів Камишін.
За інформацією з благодійного фонду "Повернись живим", де Олійник раніше працював, ДТП сталася вночі 8 вересня. Заступниця міністра Ганна Гвоздяр також повідомила, що в аварії разом з Ярославом загинула його дружина Ніна.
Міський голова Тетієва Богдан Балагура додав, що Ярославові Олійнику було лише 28 років, з яких 10 він провів на війні.
"Немає слів, щоб описати цю трагедію, особливо усвідомлюючи, яку важливу роль Локі відігравав у роботі з безпілотниками та скільки він зробив для перемоги України….Він був щирою, справжньою, професійною та людяною людиною", - написав міський голова.
Прощання з Ярославом Олійником відбудеться у вівторок, 10 вересня, о 12:00 в Михайлівському соборі.
Що відомо про Ярослава Олійника?
Ярослав Олійник долучився до ЗСУ у 2017 році та служив у підрозділі "Аеророзвідка". Під час повномасштабної війни він брав участь у боях на Київщині, Чернігівщині та у Харківському контрнаступі. Він також консультував Фонд "Повернись живим" з тактики використання БпЛА та навчав нових операторів дронів. Чоловіку було 28 років.
Як повідомляв Главред, 12 серпня під час виконання бойового завдання загинув 27-річний капітан Олександр Мигуля з Чернігівської області. Він був командиром авіаційної ланки.
Також 26 серпня загинув український пілот Олексій Месь. Льотчик загинув, відбиваючи на F-16 наймасштабнішу повітряну атаку Росії на Україну 26 серпня.
28 серпня за трагічних обставин загинула військовослужбовиця 67-ї ОМБр ЗСУ Наталя Кузнєцова, відома під позивним "Іранка". Кузнєцова була активісткою "Правого сектору", а згодом у долучилася до ЗСУ.
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