'Провів на війні 10 років': загинув радник голови Мінстратегпрому Ярослав Олійник

Член команди Міністерства стратегічних галузей та промисловості відповідав за співпрацю з виробниками дронів.

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Радник голови Мінстратегпрому Ярослав Олійник трагічно загинув / Колаж: Главред, фото: Мінстратегпром, t.me/zalizni_zminy

У неділю, 8 вересня, в автомобільній аварії загинув радник голови Міністерства стратегічних промисловостей Ярослав Олійник, відомий під позивним "Локі". Він провів на війні 10 років і приєднався до команди Мінстратегпрому одразу з фронту. Про це повідомив ексміністр стратегічних галузей та промисловості Олександр Камишін у Telegram.

"Загинув Ярослав Олійник. Він же Локі. Один з перших членів оновленої команди Мінстратегпрому. Він доєднався до нас минулого літа прямо з лінії фронту. Відповідав за роботу з виробниками дронів. Досі не віриться", - розповів Камишін.

За інформацією з благодійного фонду "Повернись живим", де Олійник раніше працював, ДТП сталася вночі 8 вересня. Заступниця міністра Ганна Гвоздяр також повідомила, що в аварії разом з Ярославом загинула його дружина Ніна.

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Міський голова Тетієва Богдан Балагура додав, що Ярославові Олійнику було лише 28 років, з яких 10 він провів на війні.

"Немає слів, щоб описати цю трагедію, особливо усвідомлюючи, яку важливу роль Локі відігравав у роботі з безпілотниками та скільки він зробив для перемоги України….Він був щирою, справжньою, професійною та людяною людиною", - написав міський голова.

Прощання з Ярославом Олійником відбудеться у вівторок, 10 вересня, о 12:00 в Михайлівському соборі.

Що відомо про Ярослава Олійника? Ярослав Олійник долучився до ЗСУ у 2017 році та служив у підрозділі "Аеророзвідка". Під час повномасштабної війни він брав участь у боях на Київщині, Чернігівщині та у Харківському контрнаступі. Він також консультував Фонд "Повернись живим" з тактики використання БпЛА та навчав нових операторів дронів. Чоловіку було 28 років.

Як повідомляв Главред, 12 серпня під час виконання бойового завдання загинув 27-річний капітан Олександр Мигуля з Чернігівської області. Він був командиром авіаційної ланки.

Також 26 серпня загинув український пілот Олексій Месь. Льотчик загинув, відбиваючи на F-16 наймасштабнішу повітряну атаку Росії на Україну 26 серпня.

28 серпня за трагічних обставин загинула військовослужбовиця 67-ї ОМБр ЗСУ Наталя Кузнєцова, відома під позивним "Іранка". Кузнєцова була активісткою "Правого сектору", а згодом у долучилася до ЗСУ.

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